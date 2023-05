Fue por medio de redes sociales que Jeff Bezos dijo que su primer empleo fue en McDonald’s, la famosa cadena de comidas rápidas que además de ser reconocida por sus hamburguesas, anunció que comenzará a mejorar la calidad de los productos con el fin de renovar la experiencia de sabores a sus clientes.

En su cuenta oficial de Twitter, el empresario publicó una divertida foto en la que se está comiendo una hamburguesa del restaurante, donde también escribió un mensaje que dice: “My first job. And still the same great burger”, lo que traduce “Mi primer trabajo. Y sigue siendo la misma gran hamburguesa”.

My first job. And still the same great burger. Happy Sunday! pic.twitter.com/3slx6dHUVa — Jeff Bezos (@JeffBezos) August 28, 2022

Cuál es la fortuna actual de Jeff Bezos

El dueño de Amazon, con 59 años de edad, es uno de los hombres más ricos del mundo, pues según la revista Forbes, Bezos se encuentra en la tercera posición del ‘ranking’ con una fortuna de 114.000 millones de dólares.

Por otro lado, el portal ‘Marketing Directo‘ indicó que el empresario empezó a trabajar en McDonald’s a los 16 años y que ese empleo fue vital para aprender muchas claves que lo llevaron al éxito que tiene hoy en día. Dijo que una de las cosas más difíciles fue “mantener el ritmo al paso correcto cuando había prisa”.