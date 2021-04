green

Un día después de que la reforma tributaria fuera radicada en el Congreso de la República, el presidente Iván Duque defendió el proyecto de las numerosas críticas que ha recibido desde la semana pasada. Lo hizo desde la Casa de Nariño y lanzando algunos dardos al anterior gobierno.

El mandatario cree que la reforma beneficiará a las familias más pobres y necesitadas del país. Sin embargo, lo que más le están reclamando a él por estas horas es que la clase media es la que se vería más impactada por muchos de los artículos que el proyecto tiene.

Sobre el beneficio de la tributaria para los pobres, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, indicó que a los hogares de bajos recursos se les devolvería el IVA con un bono mensual de 50.000 pesos. Sin embargo, no se conocen muchos más detalles al respecto.

En su defensa a esta tributaria, Duque empezó arremetiendo contra las que se diseñaron en el gobierno de Juan Manuel Santos y terminó pidiéndole al país que asuma esta reforma como necesaria para ayudar a quienes lo necesitan. El mandatario justificó su reforma con la siguiente declaración:

“Si en el pasado se hicieron reformas fiscales para financiar la desmovilización, el desarme y la reinserción de unos pocos que estaban con armas en contra de las instituciones, y con esas banderas se promovieron decisiones fiscales de gran trascendencia, cómo no lo vamos a hacer hoy por los más pobres de nuestra sociedad, cómo no lo vamos a hacer hoy por quienes más lo necesitan, cómo no lo vamos a hacer hoy para seguir sorteando la adversidad de una pandemia y alcanzando la vacunación masiva y una agenda social de país. Esa es la invitación, no es ver cómo nos defendemos en los juegos de intereses sectoriales”.

El proyecto del Gobierno no ha dejado de ser criticado por algunas propuestas polémicas como la de gravar con IVA del 19 % las facturas de servicios públicos de algunos hogares, la de revisar de qué manera las cesantías de los ciudadanos pueden ‘aportar’ al recaudo tributario o la de imponerles un impuesto del 20 % a determinados ingresos de los artistas. De hecho, varios integrantes del Centro Democrático, entre ellos Álvaro Uribe, le han pedido al Ejecutivo que modifique algunos de los artículos de la reforma.

Ahora el proyecto será debatido en el Congreso de la República, muy posiblemente modificada en su curso esa corporación y en unos meses se sabrá si es aprobada o no.

A continuación, en video, la declaración que entregó el presidente este viernes: