En los últimos días se ha reabierto el debate sobre algunos puntos de la reforma laboral. Uno de los más álgidos es el de horas extra nocturnas o dominicales.

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, habló en Blu Radio acerca de la posibilidad de ajustar las horas nocturnas para las pequeñas y medianas empresas en Colombia.

“La alternativa de que las micro y pequeñas empresas tengan las horas nocturnas a las 8 y no a las 7 p.m. Hay que jugar con esas cosas y ver ellos qué pueden hacer. Esas empresas están en el borde de la informalidad y en el borde de la generación de empleo”, señaló Mac Master.

Añadió que esa idea nace del propio diálogo con pequeños empresarios que ven la situación bastante compleja en la actualidad.

“Hemos tenido voces de preocupación desde esos sectores y por eso tenemos que ponerle mucha atención de no generarles a ellos inviabilidad y no generar más desempleo o informalidad. El país debe ser sensible a eso“, apuntó en esa emisora.

Asimismo, hizo referencia a los recargos dominicales y cuál podría ser la diferenciación con los aplicables a días festivos.

“La pregunta es si los festivos deben aumentar al igual que los dominicales o si debido al inmenso número de festivos en Colombia, habría un tratamiento diferente. Nos toca mirar eso en el contexto de la conversación de esta semana”, concluyó Mac Master.

Cómo se pagan horas nocturnas en empresas en Colombia

En Colombia, el pago de las horas nocturnas está regulado por el Código Sustantivo del Trabajo y su normatividad complementaria. La jornada nocturna se entiende como aquella que transcurre entre las 9:00 p.m. y las 6:00 a.m. del día siguiente. Cuando un trabajador presta sus servicios durante ese horario, tiene derecho a un recargo adicional sobre el valor de la hora ordinaria de trabajo. Este recargo es del 35% sobre el valor de la hora diurna. Es decir, si un empleado tiene un salario determinado y se calcula el valor de la hora ordinaria, cualquier hora que trabaje dentro del rango nocturno debe pagarse con ese incremento del 35%.

Es importante tener en cuenta que el trabajo nocturno puede combinarse con el trabajo diurno, y en ese caso se hace una diferenciación para calcular correctamente los recargos. Por ejemplo, si una persona trabaja de 6:00 p.m. a 10:00 p.m., solo una hora se considera nocturna (de 9:00 p.m. a 10:00 p.m.), y esa hora debe ser liquidada con el recargo del 35%, mientras que las otras tres horas se pagan como ordinarias. Además, si las horas nocturnas se trabajan como horas extras, es decir, si sobrepasan la jornada legal máxima (8 horas diarias o 48 semanales), se deben pagar con un recargo mayor. En ese caso, el recargo es del 75%, pues se trata de una hora extra nocturna, que combina el recargo por extra (25%) con el nocturno (35%).

El empleador debe llevar un control detallado de los turnos, horas trabajadas y recargos para hacer una correcta liquidación de la nómina. Las empresas que tienen turnos rotativos, como las que trabajan en sectores de salud, seguridad o producción industrial, deben establecer jornadas especiales autorizadas por el Ministerio de Trabajo para no incurrir en sanciones por liquidaciones incorrectas. También es clave que los trabajadores conozcan sus derechos frente a la jornada nocturna, ya que en ocasiones se realizan estos turnos sin un debido reconocimiento económico.

Cuáles son condiciones especiales de esas horas laborales

Vale mencionar que hay excepciones y condiciones especiales en algunos contratos o convenciones colectivas, en los cuales el recargo puede ser superior al mínimo legal.

En todos los casos, el empleador debe garantizar que el trabajador reciba al menos lo que estipula la ley, y cualquier beneficio adicional debe quedar documentado. El no pago adecuado de las horas nocturnas puede ser motivo de sanciones laborales, demandas o procesos ante el Ministerio del Trabajo.

