Todos los trabajadores dependientes en Colombia tienen derecho a recibir la prima de servicios, según lo establece el artículo 306 del código sustantivo del trabajo. Esta prestación social corresponde a 30 días de salario por cada año laborado, y se paga en dos cuotas: una en junio y la otra en los primeros 20 días de diciembre. Sin embargo, muchos empleados se preguntan qué sucede cuando solo han trabajado durante una parte del semestre, especialmente un solo mes.

La norma es clara e indica que el pago de la prima debe hacerse de forma proporcional al tiempo que lleva trabajando en el lugar. Es decir, que aunque el empleado no complete todo el semestre, tiene derecho al pago de la prima en junio, aunque será menor que el de los que lleven más tiempo.

¿Cómo calcular la prima de junio de 2025 si solo trabajo un mes?

Por ejemplo, si gana el salario mínimo y tiene auxilio de transporte, lo que suma 1’623.500 pesos, debe hacer las siguientes cuentas. Debe multiplicar el sueldo por 30, los días laborados si solo es un mes y dividirlo en 360, el número de días que el código contempla para estos cálculos.

De esta forma, la empresa deberá pagarle a un trabajador que lleva un mes laborando un total de 135.291 pesos. Si lleva más de un mes, deberá ir sumando 30 días por cada mes trabajado.

¿Cómo se calcula la prima con ChatGPT?

Al ser un cálculo y poco complejo, algunos optan por usar herramientas como ChatGPT, que permiten hacer este tipo de cuentas de forma más rápida, confiable y sin necesidad de papel, lápiz o calculadora. Tener claridad sobre el monto exacto es clave para asegurarse de que el empleador pague lo justo, ya que ese dinero suele destinarse a saldar deudas, viajar o ahorrar.

Para apoyarse en la inteligencia artificial, debe crear una conversación con ChatGPT y preguntarle “¿cómo puedo calcular la prima de mitad de año?”. La IA brindará la información correspondiente.

Luego, pídale que haga el cálculo con la cifra que usted gana, pero no es necesario decirle que ese es su sueldo y así puede evitar cualquier problema de privacidad en el caso de un robo de datos. Simplemente, puede escribirle “haga el cálculo con el salario mínimo” y listo.

ChatGPT le mostrará cómo se hacen las cuentas y le brindará la cifra exacta. Además, le desglosará cómo lo hizo y le brindará consideraciones adicionales.

¿Quiénes no reciben prima en 2025?

En Colombia, no todos los contratos laborales otorgan derecho a prima de servicios. Modalidades como el contrato de aprendizaje y el contrato por prestación de servicios no incluyen este beneficio, ya que no configuran una relación laboral tradicional. En el caso del salario integral, aunque sí hay vínculo laboral, la prima ya está incluida dentro del pago mensual, por lo que no se entrega por separado.

Por otro lado, los contratos a término fijo e indefinido, así como los contratos por obra o labor y los temporales o accidentales, sí contemplan el pago de la prima de servicios. Este beneficio se otorga de forma proporcional al tiempo trabajado y se suma a otras prestaciones como vacaciones, cesantías e indemnizaciones en caso de despido.

