El presidente Gustavo Petro aseguró que, en diálogo con la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, le preguntó lo extraño que se le hace el hecho de que, con una reforma laboral en curso en el Congreso, las centrales obreras no hayan salido a marchar para apoyar la iniciativa.

Lo anterior toda vez que la reforma laboral en Colombia tiene en cuenta el hecho de que el país va a avanzar para recuperar buena parte de los derechos de los trabajadores que, según el Gobierno, se han perdido en los últimos 30 años.

“Se está debatiendo el futuro laboral de millones de trabajadores en el Congreso de la República y estamos tratando de defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. ¿Dónde están esos millones de trabajadores?”, dijo el presidente Petro.

Añadió el mandatario el hecho de que si los trabajadores no salen a la calle y apoyan la iniciativa progresista le genera dudas cuál podría ser el verdadero éxito de la misma.

Presidente Gustavo Petro le pidió a la Ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez Ríos, que convoque a movilizaciones de respaldo a la Reforma Laboral. pic.twitter.com/ER3NNJnvrs 🎙

Pidió el presidente Petro a los trabajadores entonces, de nuevo, salir a la calle para apoyar los cambios sustanciales que se pretenden liderar de la mano con el Gobierno, sobre todo cuando hay varias fuerzas políticas y empresariales que siguen en contra de lo propuesto en la reforma laboral de Colombia.

¿Qué pidió el presidente Petro a trabajadores con la reforma laboral?

El llamado del presidente Gustavo Petro se da luego de que la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, pidiera a los gremios y sectores políticos no “infundir miedo” por falsas consecuencias de lo que sería la puesta en marcha la reforma laboral en el país.

“No hay que tener miedo por la generación de empleo, toda vez que mantenemos los planes de creación y el mantenimiento de los puestos de trabajo en el país”, dijo en días pasados Ramírez.

La reforma laboral liderada por la ministra Ramírez no ha logrado convocar, del todo, a las centrales obreras del país y de allí se desprende una primera respuesta al porqué los trabajadores no han salido a las calles a apoyar lo propuesto por el gobierno del presidente Petro.

De un lado, por ejemplo, la Centra Unitaria de Trabajadores (CUT) critica el hecho de que no se mantuvieran los cambios para los contratos a término fijo y que igualmente se cediera en algunos de los inamovibles de la reforma laboral.

Alejandro Ospina Angarita, presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Petrolera y Energética de Colombia (Utipec), explica que una buena tajada de los trabajadores nacionales no acepta lo propuesto toda vez que también afecta a segmentos clave de la economía nacional.

¿Centrales obreras apoyan la reforma laboral en Colombia?

Ante la pregunta del presidente Petro del porqué los trabajadores no han salido a la calle para apoyar la reforma laboral en Colombia, Ospina aseguró: “La respuesta es simple, porque los trabajadores y trabajadoras colombianos en inmensa mayoría no la compartimos, no fuimos tenidos en cuenta en el proceso de formulación del proyecto de Gobierno, y no estamos representados por las hegemonías sindicales que se aliaron con el Ministerio del Trabajo para crear Unicatos Sectoriales”.

Lo anterior sumado al hecho de que los mismos trabajadores se sienten “presionados” del lado de la representación laboral que tiene el gobierno del presidente Gustavo Petro.

El pasado 14 de mayo, la Confederación General del Trabajo (CGT), que es una de las más representativas del país, denunció a la ministra del Trabajo, Gloria Ramírez, “ante la Procuraduría, la OIT y CIDH, por violar la libertad sindical. Hay presiones para apoyar al gobierno y hemos decidido la independencia”.

#Atención Desde la CGT la confederación sindical más representativa del pais hemos denunciado a la ministra del Trabajo, Gloria Ramírez, ante la Procuraduría, la OIT y CIDH, por violar la libertad sindical. Hay presiones para apoyar al gobierno y hemos decidido la independencia. pic.twitter.com/FTmSSxkNxo — CGT COLOMBIA OFICIAL (@CGTOFICIAlCOL) May 14, 2023

Se espera que en las próximas horas empiece a debatirse la reforma laboral en Colombia. Los posibles nuevos cambios a la iniciativa, ha asegurado el gobierno, se van a dar en la medida en que se llegue a consensos.

