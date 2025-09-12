En Colombia, la declaración de renta es un trámite obligatorio para muchos contribuyentes, pero un error frecuente al incluir carros o motos en el formulario puede derivar en sanciones o intereses, según advirtió El Tiempo.

(Lea también: Cómo hacer la declaración de renta en 15 minutos en Colombia, con nueva herramienta digital)

La confusión surge al reportar incorrectamente el valor patrimonial de los vehículos o colocarlo en la casilla equivocada del formulario 210 de la Dian, lo que altera el cálculo del patrimonio bruto y puede modificar el impuesto a pagar o el saldo a favor.

El error más común es declarar el vehículo por su valor comercial (el precio de mercado actual o un avalúo) en lugar de su costo fiscal, que es el valor que la normativa tributaria exige para efectos fiscales.

Lee También

Según el Estatuto Tributario, el costo fiscal incluye el precio de compra, ajustes por inflación hasta 2018 y deducciones por depreciación, no el valor que el vehículo tendría hoy en el mercado.

Este error se registra en la casilla 29 del formulario 210, destinada al patrimonio bruto, donde deben incluirse todos los bienes y derechos apreciables en dinero, como los vehículos.

¿Qué pasa si presentó mal la declaración de renta?

Una declaración incorrecta puede inflar o reducir el patrimonio, afectando el cálculo del impuesto o generando inconsistencias que la Dian podría cuestionar.

Declarar un vehículo de forma errónea puede desencadenar sanciones, especialmente si la corrección se realiza tras el vencimiento del plazo para declarar.

Lee También

Según el periódico, la normativa permite corregir declaraciones tributarias, pero hay varias reglas sobre plazos y sanciones. En particular, el artículo 588 regula la corrección de declaraciones que aumenten el impuesto o disminuyan el saldo a favor.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.