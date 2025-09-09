Avianca es la segunda aerolínea más antigua en operación continua en el mundo y la segunda fundada en la historia de la aviación comercial. Nació en Barranquilla el 5 de diciembre de 1919 bajo el nombre de Sociedad Colombo Alemana de Transporte Aéreo (SCADTA), creada por un grupo de inversionistas colombianos y alemanes. Su primer vuelo se realizó en 1920, uniendo a Barranquilla con Puerto Colombia en un Junkers F-13, marcando el inicio del transporte aéreo en América Latina.

En sus primeras décadas, SCADTA fue pionera en conectar regiones apartadas del país, especialmente a lo largo del río Magdalena, facilitando el transporte de pasajeros, correo y carga en una nación con limitadas vías terrestres. En 1940, tras una fusión con la aerolínea Servicio Aéreo Colombiano (SACO), la compañía adoptó oficialmente el nombre de Avianca (Aeronaves del Litoral de Colombia), consolidando su posición como la aerolínea bandera del país.

Durante el siglo XX, Avianca se expandió a nivel internacional, abriendo rutas hacia Estados Unidos, Europa y distintos países de América Latina. Fue reconocida por introducir innovaciones tecnológicas, como la llegada de los primeros aviones a reacción en la región en los años 60. También protagonizó episodios históricos, entre ellos el accidente en Madrid en 1983 y el secuestro de un vuelo en 1989 por parte del cartel de Medellín.

Hoy, con más de un siglo de operaciones, Avianca sigue siendo un símbolo de la aviación latinoamericana, conectando a Colombia con el mundo y manteniendo su lugar como una de las aerolíneas más influyentes de la región.

Avianca cambia de uniformes

Sin importar que estén en tierra o en el aire, los cerca de 11.000 trabajadores de Avianca cambiarán sus prendas de trabajo en el cierre de este 2025, según anunció el CEO de Avianca, una de las empresas más grandes de Colombia.

Recientemente, en un evento privado, una parte de los trabajadores conocieron las prendas de vestir que usarán ahora para cumplir con sus labores.

Son uniformes que usarán pilotos, tripulantes, personal de aeropuertos, mantenimiento, operaciones terrestres, pilotos de carga y operadores de carga.

La decisión de cambiar el uniforme en diciembre se da en el marco de los 106 años. El último gran cambio que hizo Avianca, fue una modificación en su logo, que fue anunciado en diferentes espacios.

Dijo Federico Pedreira que el diseñador de estos nuevos uniformes son diseñador Juanjo Oliva y el tripulante de cabina Robert Duke. Estas son las imágenes de cómo se verán en 2026 los trabajadores de Avianca:

