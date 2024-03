Este 12 de marzo se conoció que la Superintendencia de Sociedades ordenó la liquidación de Colchones Paraíso y Muebles & Accesorios. Las marcas en mención incumplieron con una serie de pagos que debían hacer a acreedores en el marco de su proceso de reorganización.

Dream Rest Colombia, compañía dueña de Colchones Paraíso y Muebles & Accesorios, inició su reorganización en 2021, debido a las dificultades económicas que enfrentaba.

Desde ese año tuvo que cumplir con un plan de pagos, ya que sus deudas superaban los 100.000 millones de pesos. Sin embargo, no pudo pagar esas obligaciones y la Superintendencia de Sociedades ordenó su liquidación.

Los clientes de las marcas involucradas podrían tener pesadillas pronto porque no saben qué pasará con las compras que hicieron recientemente, según contaron en W Radio.

Pero no solo quienes hicieron compras en Colchones Paraíso y Muebles & Accesorios la pasan mal. Los trabajadores de estas empresas (casi 600 personas) también están pegados al techo porque les deberían sueldos y cesantías.

Camilo Rodríguez, extrabajador de las marcas, afirmó en la emisora que estuvo vinculado durante dos meses como auditor de inventarios el año pasado y que le quedaron debiendo su liquidación.

“Yo veía que a mis compañeros no les estaban pagando cesantías, que no les habían cotizado pensiones. El inventario se facturaba por Dream Rest, pero los pagos los recibían por otro lado. Me dijeron que la cuenta de Davivienda estaba embargada, entonces había que recibir por otro lado para que no se perdiera la plata”, contó en el citado medio.