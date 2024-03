Este martes 12 de marzo se supo que la Superintendencia de Sociedades ordenó la liquidación de Colchones Paraíso y Muebles & Accesorios, informó W Radio. Las marcas en mención incumplieron con los pagos a sus acreedores en el marco de su proceso de reorganización.

Dream Rest Colombia, compañía propietaria de Colchones Paraíso y Muebles & Accesorios, inició su reorganización empresarial en 2021, debido a las diversas dificultades económicas que enfrentaba.

Desde ese año tuvo que cumplir con un plan de pagos, ya que sus deudas superaban los 100.000 millones de pesos, según explicó el medio radial. Sin embargo, no pudo pagar esas obligaciones y la Superintendencia de Sociedades ordenó su liquidación.

Al tiempo que la empresa y sus trabajadores asumen la quiebra, los clientes de las marcas involucradas podrían tener pesadillas pronto porque no saben qué pasará con las compras que hicieron recientemente.

María Camila Parra narró en la emisora que compró un colchón el pasado dos de enero por un valor de $ 4’600.000. A la mujer le dijeron que se lo entregarían en 20 días, pero esto no pasó y ahora no sabe si le devolverán el dinero.

“Al principio contestaban y después no respondieron. Una vez pasó esto me dirigí al punto físico donde compré y me di cuenta de que estaba cerrado”, afirmó Parra, quien reveló que varios locales de estas marcas ya están cerrados.