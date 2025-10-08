Detrás de los movimientos de grandes espacios comerciales en Colombia, la semana de receso escolar a nivel nacional se convierte en una oportunidad que muchos tienen en la mira.

El fin de semana de octubre, marcado por el puente festivo como parte del tiempo de descanso, sirve para que muchas familias se organicen en las principales ciudades en el país.

Así es como una de las principales líneas de centros comerciales lanzó un aviso sobre la programación que tienen en las capitales en las que está presente para los visitantes.

¿Qué hacer en semana de receso en centros comerciales de Colombia?

Durante la semana de receso, Mallplaza informó que tiene planes en Barranquilla, Bogotá, Manizales, Cartagena y Cali, donde ofrece una propuesta integral que combina entretenimiento, cultura y gastronomía para todas las edades.

Estos centros urbanos no son solo espacios de compras, sino puntos de encuentro donde la diversión y el sabor se mezclan con el espíritu de cada ciudad. Así, se replicó una agenda especial en cada ciudad.

Mallplaza Buenavista de Barranquilla tiene presentaciones en vivo de más de 200 artistas emergentes ‘Canta bajo la ducha’. Además, la agenda de humor con espectáculo en vivo de Compadre Lencho (11 de octubre). Esta experiencia combinada con las más de 20 propuestas gastronómicas de El mercado, este plan es perfecto para el disfrute de todos los barranquilleros.

En Mallplaza NQS en Bogotá, los visitantes tienen una oferta gastronómica gracias a las nuevas aperturas Frisby, Olivia (comida italiana), Mis Carnes Parrilla, Sarku Japan y Republic Wild Wings, además de una agenda de humor en vivo con Ovidio (11 de octubre).

Mallplaza Manizales está estrenando una nueva zona para la familia, un espacio para los amantes del café y los postres. En este centro urbano se suma al plan para disfrutar en familia con ‘el Pollo’ Díaz (11 de octubre), humorista de ‘Sábados felices’.

El espíritu del Caribe cobra vida en Mallplaza Cartagena con una propuesta que combina una vista panorámica de la ciudad, con atardeceres únicos y entretenimiento familiar que combinan con la gastronomía local e internacional en la nueva terraza gastronómica Panorámica. En este espacio los cartageneros y turistas podrán disfrutar de los espectáculos en vivo de Pupi de Quilla (11 de octubre).

Patolandia en Mallplaza Cali se convierte en el epicentro del entretenimiento durante la semana de receso. Este parque de diversiones temático, orientado a la actividad física y diseñado para toda la familia, cuenta con más de 3.000 m 2 de atracciones, un restaurante temático y una tienda exclusiva.

La experiencia se enriquece con ‘shows’ en vivo, una variada agenda cultural y una propuesta gastronómica que llena de sabor cada espacio. La diversión está garantizada, y la risa también, con la presentación de Piroberta (11 de octubre).

En esta semana de receso, Mallplaza invita a las familias a vivir experiencias de disfrute, explorando espacios pensados para el encuentro, la cultura y el buen comer. Con propuestas únicas en cada ciudad, se consolida como un verdadero referente de entretenimiento urbano que conecta con las nuevas dinámicas familiares.

¿Dónde queda el parque inflable más grande de Bogotá?

Uno de los aspectos para los visitantes de Mallplaza en Bogotá es la emoción de Fune Jungle, el parque inflable ‘indoor’ más grande de Bogotá con 5.500 metros cuadrados de diversión.

Entre sus juegos destacan Wild Bull, Free Fall, Extreme Jump, Ninja Wall, Pillar Challenge y Meltdown, y cuenta con una zona especial “Fun Kids” para niños más pequeños.

Para ingresar se solicita usar medias antideslizantes y respetar criterios de edad o estatura mínima (por ejemplo, 1 metro o 3 años de edad). En cuanto a costos, la entrada para 90 minutos está alrededor de 65.000 pesos.

Al mencionado espacio en el reconocido centro comercial en la capital colombiana se le suma la posibilidad de experimentar la adrenalina con la más reciente apertura: Cabras Locas 2.0, una atracción imperdible para los más aventureros.

¿Quién es dueño de Mallplaza en Colombia?

El operador de Mallplaza en Colombia es la cadena chilena Mallplaza S.A., que pertenece al grupo Falabella.

Mallplaza es una empresa pública chilena dedicada a la administración, desarrollo y operación de centros comerciales en Chile, Perú y Colombia. En Colombia, Mallplaza administra varios centros comerciales (Cartagena, Barranquilla, Manizales, Bogotá y recientemente Cali) como parte de su estrategia de expansión regional.

En cuanto al origen del capital, Mallplaza forma parte del ecosistema de inversiones inmobiliarias del grupo Falabella, empresa chilena con intereses diversificados en ‘retail’, comercio y bienes raíces.

Así, aunque Mallplaza opera de manera independiente como administrador de centros comerciales, su filiariedad con Falabella implica que la empresa chilena ejerce control accionarial e influencia estratégica.

