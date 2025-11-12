El premio de Baloto que tuvo ganador en Colombia encendió las ilusiones para muchos apostadores que siguen con especial atención los resultados de esta lotería que ofrece un premio muy grande.

¿Qué número cayó en Baloto miércoles 12 de noviembre de 2025?

Número ganador: por confirmar

Los números ganadores de Baloto este miércoles 12 de noviembre de 2025, sorteo 2578, se divulga entre las 11:00 y 11:15 de la noche, en transmisión por Canal 1 y actualización de Pulzo con el resultado.

El juego de Baloto consiste en elegir cinco números del 1 al 43, y una ‘superbalota’ del 1 al 16. El objetivo es acertar la combinación ganadora para obtener el premio mayor acumulado.

Lee También

El sorteo da premio por cuatro aciertos y el acumulado de Baloto para este miércoles 12 de noviembre de 2025, sorteo 2578, es de 4.700 millones de pesos, cantidad que alcanzó porque no hubo ganador en el sorteo 2577 del pasado lunes 10 de noviembre de 2025.

Los premios varían en función de la cantidad de números acertados en ambos sorteos (Baloto y Baloto Revancha), además de que la página oficial presenta todos los resultados históricos.

Resultado Baloto Revancha de miércoles 12 de noviembre de 2025

Número ganador: por confirmar

El número ganador de Baloto Revancha este miércoles 12 de noviembre de 2025, sorteo 2578, se divulga entre las 11:00 y 11:15 de la noche, en transmisión por Canal 1 y actualización de Pulzo con el resultado.

El acumulado de Baloto Revancha es de 7.400 millones de pesos para este miércoles 12 de noviembre de 2025, sorteo 2578, luego de que no hubo un ganador del premio millonario el pasado lunes 10 de noviembre de 2025.

Esta opción adicional, la de Baloto Revancha, se juega con los mismos números elegidos para el Baloto inicial y se tiene la alternativa por un costo adicional. Así, los apostadores tienen una segunda oportunidad de ganar un botín multimillonario.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.