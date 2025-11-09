El 8 de noviembre de 2025, el sorteo número 2576 de Baloto dejó un afortunado ganador en Montería, quien se convirtió en el más reciente poseedor del premio mayor, que alcanzó los $ 29.000 millones.

El tiquete ganador fue adquirido de manera manual en un punto de la red comercial Record S.A., aliado de la operación de Baloto en Colombia.

(Vea también: Baloto y Baloto Revancha, resultados de hoy, miércoles 5 de noviembre de 2025, último sorteo, 2575)

¿Cuáles fueron los números ganadores del sorteo de Baloto 8 de noviembre?

El número ganador estuvo conformado por la combinación 01, 06, 18, 21, 24 y la súper balota 12. Esta combinación permitió que el afortunado jugador se llevara el mayor premio otorgado por la lotería en los últimos meses, consolidando aún más la popularidad y el atractivo de Baloto en el país.

En cuanto a los resultados oficiales del sorteo Revancha hecho el sábado 8 de noviembre de 2025 fueron: 14, 23, 33, 38, 40, y la Super Balota: 06.

Además del premio mayor, el sorteo dejó más de 30.000 ganadores en diferentes categorías a nivel nacional. Este resultado se suma a los impresionantes logros del juego en los últimos años.

Desde el 25 de mayo de 2022 hasta el 3 de noviembre de 2025, Baloto ha entregado premios por un total superior a los $ 345.000 millones, beneficiando a más de 8.5 millones de personas en todo el territorio colombiano.

Si bien el premio mayor de Baloto fue reclamado, los participantes de Revancha también tuvieron la oportunidad de ganar importantes sumas en este sorteo.

¿Cuándo es el próximo sorteo del Baloto?

En cuanto al próximo sorteo, los apostadores ya se preparan para el sorteo 2577 de Baloto y Revancha, que se llevará a cabo el lunes 10 de noviembre de 2025. La ausencia de ganadores en algunas de las categorías principales hace que este próximo sorteo sea aún más atractivo, con un acumulado que promete ser considerablemente mayor.

Las autoridades de Baloto invitaron a los participantes a verificar sus tiquetes en los puntos de venta autorizados o en la página oficial de Baloto para reclamar sus premios a tiempo.

El sorteo 2576 de Baloto ha dejado una gran expectativa para el próximo, mientras el país sigue atento a los impresionantes resultados de la lotería que continúa siendo una de las más populares y esperadas en Colombia.

