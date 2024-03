Por: VALORA ANALITIK

Teniendo en cuenta que la asamblea de copropietarios está próxima a hacerse en los diferentes conjuntos de propiedad horizontal, es importante despejar algunas dudas relacionado con el tema.

Esto porque las asambleas de copropietarios son un espacio importante para tomar decisiones sobre la administración del conjunto residencial.

Sin embargo, no siempre es posible asistir a estas reuniones. Por ello, es importante saber qué hacer en caso de no poder asistir. Además de la multa que la ausencia no justificada le puede ocasionar.

Respecto a la multa por inasistencia, de acuerdo con la Ley 675 de 2001, “es potestativo de la Asamblea fijar su valor, en todo caso, no puede ser superior al valor de dos cuotas mensuales de administración”.

Qué puede hacer si no puede asistir a la asamblea de copropietarios

Ante el caso de no poder asistir a la asamblea, deberá hacer lo siguiente:

Informar a la administración

Lo primero que debe hacer es informar a la administración del edificio o conjunto residencial que no podrá asistir a la asamblea. Puede hacerlo por teléfono, correo electrónico o por escrito. Es importante que lo haga con suficiente antelación para que puedan tener en cuenta su ausencia.

Entregar un poder

Si no puede asistir, puede entregar un poder a otra persona para que lo represente. Esta persona puede ser un familiar, un amigo o un vecino. El poder debe estar firmado ante notario y debe contener la siguiente información:

Los datos del propietario que no puede asistir.

Los datos del apoderado.

Las facultades que se le otorgan al apoderado.

Participar de forma virtual

En algunos casos, es posible participar en la asamblea de forma virtual. Esto se puede hacer a través de una videoconferencia o una plataforma online. Para participar de forma virtual, debe consultar con la administración del edificio o conjunto residencial cómo puede hacerlo.

Finalmente, es importante que informarse sobre los diferentes mecanismos que existen para poder ausentarse de la asamblea no sea cobrada una multa por dicha inasistencia.

