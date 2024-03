Por: El Colombiano

La Alcaldía de Itagüí informó que hasta el jueves 7 de marzo su Secretaría de Vivienda y Hábitat tendrá abierta la convocatoria para postularse a los subsidios de mejoramiento de vivienda urbana.

Si tiene casa propia en Itagüí y quiere hacerle alguna mejora interna y no tiene los recursos, puede postularse a la convocatoria que abrió la Alcaldía hasta el próximo jueves para asignar subsidios de mejoramiento de vivienda urbana.

Dicho subsidio se pueden usar para renovar o estrenar cocina, baño, piso, redes eléctricas, redes hidráulicas, revoque o pintura.

Las familias interesadas podrán entregar la documentación requerida de 8:00 a.m. a 12:00 m., y de 1:30 p.m. a 4:00 p.m. en el segundo piso del edificio judicial, en el Centro Administrativo Municipal (CAMI). Allí se ubica la Secretaría de Vivienda y Hábitat.

Estas ayudas surgen del convenio interadministrativo de cooperación entre el municipio de Itagüí, el Ministerio de Vivienda y la Empresa de Vivienda de Antioquia (Viva), que entrega hasta $ 14.000.000 por subsidio para obras o reparaciones locativas en cocina, baño, piso, revoque, pintura de paredes y redes eléctricas o hidráulicas.

Rquisitos para aplicar a subsidio de mejoramiento de vivienda

No tener otra propiedad distinta a la vivienda postulada; no haber sido beneficiado anteriormente con subsidio de vivienda; los ingresos familiares no debe de superar el monto de cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes; el grupo familiar debe llevar residiendo como mínimo 3 años en Itagüí y debe estar inscrito en la base de datos del Sisbén de Itagüí; el inmueble no debe de estar asentado en zona de alto riesgo

Para más información y requisitos completos, se puede consultar la Circular n.° 62 del 29 de febrero de 2024, que se encuentra en www.itagui.gov.co.

