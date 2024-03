Por: El Colombiano

El Colombiano es un grupo editorial multiplataforma con más de 110 años de existencia. Nació en la ciudad de Medellín en Antioquia. Fundado el 6 de febrero de 1912 por Francisco de Paula Pérez, se ha especializado en la investigación y generación de contenidos periodísticos para diferentes plataformas en las que provee a las audiencias de piezas mult... Visitar sitio

Por estas fechas es normal que se lleven a cabo las asambleas anuales de copropietarios. Normalmente, se realiza durante los primeros tres meses del año hasta el vencimiento de cada periodo presupuestal, de decir, hasta más tardar el 31 de marzo, y esta es de carácter obligatorio, por lo que si el dueño del inmueble no puede asistir, deberá de designar a un delegado, como lo establece la Ley 657 de 2001.

No asistir a esta reunión puede afectar la conformación del quórum mínimo exigible por la Ley para poder tomar decisiones, por lo que la ausencia de todos los implicados podría estar afectando la toma de decisiones, la aprobación de presupuestos y el nombramiento de administradores, entre otros aspectos.

Explican si lo pueden multar por no asistir a asamblea de su conjunto

Según explica el portal Actualícese, la no asistencia a la asamblea puede acarrear sanciones a los copropietarios y para que estas rijan debe de cumplirse con algunas condiciones.

Lo primero es que deberá haber quedado plasmado en los estatutos que tenga la asamblea o en una adicional formal a estos. Por eso, de acuerdo con el Ministerio de Justicia, “si en el reglamento de propiedad horizontal no figura la sanción o infracción, no se podrá sancionar”.

Y en los casos en los que quiera incluir este tipo de sanción, deberá hacerlo a través de una asamblea de copropietarios para que aprueben y hagan la respectiva modificación al reglamento.

De igual manera, debe plasmarse el monto a cobrar que sólo aplicará para las futuras asambleas, nunca para la misma asamblea en la cual se está creando el castigo.

La citación de la convocatoria debe realizarse mínimo 15 días antes a la fecha de convocatoria, y la notificación debe llegar a los propietarios mediante correo electrónico o en físico a la última dirección registrada por los mismos ante la administración.

De cuánto son multas por no asistir a asamblea de conjuntos

El copropietario que llegue a ser sancionado por no asistir tiene derecho a la legítima defensa, es decir, será llamado a descargos para que argumente ante la asamblea o consejo administrativo, en caso de que lo haya, por qué no se presentó al encuentro.

Luego de escuchar al señalado, deberá de determinar si acepta o no las pruebas que respaldan dicha inasistencia, o si, por el contrario, procede a imponer la sanción o multa.

El valor de esta multa la debe fijar la asamblea, pero esta no podrá superar la suma total a dos cuotas mensuales de administración; y una vez impuesta esa multa, el administrador es quien tiene la obligación de iniciar el proceso de cobro del valor legal, como se hace con el pago de las cuotas de administración ordinaria, intereses en mora u otro tipo de multas.

También vale señalar, de acuerdo con el Ministerio de Justicia, que dentro de las sanciones que no puede llegar a aplicar en caso de que un copropietario no pueda presentarse a la reunión y no justifique su ausencia, se encuentran los siguientes casos:

No se podrán suspender el servicio de citófonos.

No se podrán prohibir al portero que atienda a la persona infractora.

No podrán impedir el acceso de visitantes de la persona infractora.

No podrán suspender el uso de casilleros.

No podrán impedir el ingreso o salida de inmuebles o pertenencias del infractor.

No podrá restringir el uso de zonas comunes esenciales como son la portería, las vías de acceso, los medios de comunicación, entre otros.

