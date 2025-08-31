El danés Jonas Vingegaard ganó este domingo en solitario la etapa 9 de la Vuelta a España en la estación de esquí de Valdezcaray, donde el noruego Torstein Traeen conservó su maillot rojo de líder de la general por 37 segundos.

El líder del equipo Visma-Lease a Bike lanzó su ataque a menos diez kilómetros de la línea de meta para aventajar, bajo la pancarta, en una veintena de segundos al británico Tom Pidcock y al portugués Joao Almeida.

“Fue un trabajo en equipo increíble y estoy muy feliz de haber podido terminar y no podría haberlo hecho sin ellos”, prosiguió el danés.

Clasificación etapa 9 de la Vuelta a España

Clasificación de la novena etapa de la Vuelta a España, disputada este domingo sobre 195,5 km de recorrido, entre Alfaro y Valdezcaray:

Jonas Vingegaard (DEN/Visma-Lease a bike) 4 h 32:10. Thomas Pidcock (GBR) a 24. João Almeida (POR) 24. Felix Gall (AUT) 1:02. Raúl García (ESP) 1:46. Marc Soler (ESP) 1:46. Giulio Ciccone (ITA) 1:46. Markel Beloki (ESP) 1:46. Jai Hindley (AUS) 1:46. Lorenzo Fortunato (ITA) 1:46. Harold López (ECU) 1:46. Matteo Jorgenson (USA) 1:46. Matthew Riccitello (USA) 1:46. Ben O’Connor (AUS) 1:46. Egan Bernal (COL) 1:46. Giulio Pellizzari (ITA) 1:46. Torstein Træen (NOR) 1:46. Ramses Debruyne (BEL) 1:52. William Lecerf (BEL) 1:52. Felix Großschartner (AUT) 1:52.

Vuelta a Espala etapa 9: clasificación general con Egan Bernal fuera del top 10

Torstein Træen (NOR/TBV) 33 h 35:46. Jonas Vingegaard (DEN/TVL) a 37. João Almeida (POR/UAD) 1:15. Thomas Pidcock (GBR/Q36) 1:35. Felix Gall (AUT/DAT) 2:14. Giulio Ciccone (ITA/LTK) 2:42. Lorenzo Fortunato (ITA/AST) 2:47. Matteo Jorgenson (USA/TVL) 2:49. Jai Hindley (AUS/RBH) 2:53. Giulio Pellizzari (ITA/RBH) 2:53. Egan Bernal (COL/IGD) 2:55. Marc Soler (ESP/UAD) 3:04. Matthew Riccitello (USA/IPT) 3:20. Raúl García (ESP/ARK) 3:39. Ben O’Connor (AUS/JAY) 3:53. Sepp Kuss (USA/TVL) 4:00. William Lecerf (BEL/SOQ) 4:21. Harold López (ECU/AST) 6:30. Bruno Armirail (FRA/DAT) 6:48. Jefferson Alveiro Cepeda (ECU/MOV) 7:36.

