El danés Jonas Vingegaard ganó este domingo en solitario la etapa 9 de la Vuelta a España en la estación de esquí de Valdezcaray, donde el noruego Torstein Traeen conservó su maillot rojo de líder de la general por 37 segundos.
El líder del equipo Visma-Lease a Bike lanzó su ataque a menos diez kilómetros de la línea de meta para aventajar, bajo la pancarta, en una veintena de segundos al británico Tom Pidcock y al portugués Joao Almeida.
"En la última subida me sentía realmente bien y entonces le dije a mi equipo que si podían aumentar la velocidad y lo hicieron y, luego, lo intenté; ellos (compañeros) lo hicieron súper bien", afirmó Vingegaard al acabar la carrera.
“Fue un trabajo en equipo increíble y estoy muy feliz de haber podido terminar y no podría haberlo hecho sin ellos”, prosiguió el danés.
Clasificación etapa 9 de la Vuelta a España
Clasificación de la novena etapa de la Vuelta a España, disputada este domingo sobre 195,5 km de recorrido, entre Alfaro y Valdezcaray:
- Jonas Vingegaard (DEN/Visma-Lease a bike) 4 h 32:10.
- Thomas Pidcock (GBR) a 24.
- João Almeida (POR) 24.
- Felix Gall (AUT) 1:02.
- Raúl García (ESP) 1:46.
- Marc Soler (ESP) 1:46.
- Giulio Ciccone (ITA) 1:46.
- Markel Beloki (ESP) 1:46.
- Jai Hindley (AUS) 1:46.
- Lorenzo Fortunato (ITA) 1:46.
- Harold López (ECU) 1:46.
- Matteo Jorgenson (USA) 1:46.
- Matthew Riccitello (USA) 1:46.
- Ben O’Connor (AUS) 1:46.
- Egan Bernal (COL) 1:46.
- Giulio Pellizzari (ITA) 1:46.
- Torstein Træen (NOR) 1:46.
- Ramses Debruyne (BEL) 1:52.
- William Lecerf (BEL) 1:52.
- Felix Großschartner (AUT) 1:52.
Vuelta a Espala etapa 9: clasificación general con Egan Bernal fuera del top 10
- Torstein Træen (NOR/TBV) 33 h 35:46.
- Jonas Vingegaard (DEN/TVL) a 37.
- João Almeida (POR/UAD) 1:15.
- Thomas Pidcock (GBR/Q36) 1:35.
- Felix Gall (AUT/DAT) 2:14.
- Giulio Ciccone (ITA/LTK) 2:42.
- Lorenzo Fortunato (ITA/AST) 2:47.
- Matteo Jorgenson (USA/TVL) 2:49.
- Jai Hindley (AUS/RBH) 2:53.
- Giulio Pellizzari (ITA/RBH) 2:53.
- Egan Bernal (COL/IGD) 2:55.
- Marc Soler (ESP/UAD) 3:04.
- Matthew Riccitello (USA/IPT) 3:20.
- Raúl García (ESP/ARK) 3:39.
- Ben O’Connor (AUS/JAY) 3:53.
- Sepp Kuss (USA/TVL) 4:00.
- William Lecerf (BEL/SOQ) 4:21.
- Harold López (ECU/AST) 6:30.
- Bruno Armirail (FRA/DAT) 6:48.
- Jefferson Alveiro Cepeda (ECU/MOV) 7:36.
