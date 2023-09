Este martes 12 de septiembre, la selección Colombia enfrenta a su segundo rival en las eliminatorias rumbo al Mundial United 2026, que se llevará a cabo en los meses de junio y julio de dicho año en los países de Canadá, México y Estados Unidos. Sobre este encuentro el seleccionado de Néstor Lorenzo llega con la confianza plena luego de derrotar a Venezuela por la mínima diferencia en Barranquilla.

Sin embargo, en esta ocasión, el equipo tricolor llega de visitante al Estadio Monumental de Santiago de Chile a las 7:30 de la noche, hora colombiana. Sobre esto hay un tema del que se ha hablado mucho y es el estado de la grama, la cual no se encuentra en buenas condiciones, ya que el pasado miércoles se llevó a cabo el concierto de Bruno Mars.

A todo esto, se le suman las condiciones climáticas que ha tenido la ciudad en las últimas semanas, las cuales no han estado nada favorables porque no ha parado de llover. De hecho, Durante la mañana del pasado lunes, el campo terminó inundado y esto agravó la situación del campo donde se jugará el partido entre Colombia y la selección de Chile.

¿Qué dice la IA sobre el partido?

Por otro lado, la fiebre de las eliminatorias está presente en el público colombiano, por esta razón, le vamos a compartir la predicción de la inteligencia artificial de Bing, la cual según datos y estadísticas dio una idea sobre el desarrollo del juego.

Inicialmente comentó: “En cuanto a las estadísticas, el historial de enfrentamientos entre Chile y Colombia es bastante parejo. Aunque el balance favorece a Chile, pues de 42 partidos jugados ha ganado 15 y ha perdido 11. Sin embargo, los encuentros de los últimos años en territorio chileno han favorecido a Colombia, que buscará defender un invicto que lleva ya 14 años contra el cuadro chileno”.

Además de esto, comentó que el partido se puede inclinar por Colombia, ya que la selección chilena tendrá una baja sensible para el partido de hoy. En este caso no estará Marcelino Núñez, quien sufrió un esguince de tobillo y el tiempo de recuperación no le alcanza para estar presente.