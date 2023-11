Independiente Santa Fe ha estado en el ojo del huracán en los últimos días, ante la polémica generada por el comunicado emitido por la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales. Luego de que el club diera respuesta a las acusaciones, permanece la controversia ante el deficiente desempeño que ha tenido el equipo, resultados que los dejaron fuera de la clasificación.

Christian Marrugo, que jugará partido homenaje con el DIM, el centrocampista del cuadro capitalino, habló en el Vbar de Caracol Radio sobre el rendimiento del equipo. Asimismo, oficializó su salida del club bogotano, como respuesta de los directivos a la difícil situación que enfrenta la institución.

(Vea también: Santa Fe tomó drástica decisión con su plantilla a falta de una fecha y se le armaría lío)

Este martes, el jugador fue a conversar con Eduardo Méndez, presidente del cuadro rojo, y recibió la noticia de que no continuará la próxima temporada. “Queda el sinsabor de que no pude llegar a una final con el equipo o conseguir algo”, señaló al resaltar que todavía no tiene destino final para el 2024.

Su salida de Santa Fe

Situación contractual: Yo llegué a un arreglo con el club, hablé con el presidente, llegamos a un acuerdo y tratamos de finiquitar el contrato y darle las gracias por darme trabajo y traerme a Santa Fe. Desafortunadamente, no se dieron las cosas como todos queríamos, pero esto es futbol y hace parte de la profesión de uno.

No vuelve a Santa Fe: A partir de que pasaron las vacaciones, uno va y se sienta con el presi a ver si uno continúa o no. Ya dijeron que uno no continúa, entonces uno trata de no venir a entrenar sabiendo que no va a continuar con el equipo, mejor aprovechar el tiempo e ir buscando lo que toca el otro año.

(Lea también: Santa Fe abrió el libro de pases y buscará repatriar a jugador que es figura del FPC)

Qué le toca el otro año: Acabo de arreglar ayer, toca esperar, arreglar todas las cosas aquí, ir a Medellín a descansar un rato y esperar a ver qué pueda aparecer.

No habló con Peirano: Me acerqué a hablar con el presidente y me dijo que no me iban a tener en cuenta para el siguiente semestre y ya. Me dijo que habían tomado la decisión el cuerpo técnico que está ahora y listo. Ya uno más o menos sabía, también por el año que tuvimos, donde no se dieron las cosas, siempre pasa que cuando no se consiguen los logros tiene que haber cambios.

Balance del equipo

Qué le pasa a un equipo que no jugó bien con buenos jugadores: Uno también se pregunta, la verdad no es fácil buscar esa respuesta. Primero, creo que el presidente dio toda la posibilidad para que lleguen refuerzos, llegó un proyecto nuevo e intentamos todo lo posible por conseguir el objetivo, pero uno a veces le da y no consigue las cosas. Logramos una racha como de cuatro partidos donde no perdíamos y dijimos, bueno aquí fue, esta clasificación la tenemos, ahí de pronto todo se da en el camino, cambian de técnico. Son cosas que uno o sabe por qué, la verdad todos trabajamos de la mejor manera, corrimos todo lo que teníamos que correr, tratamos entender todo lo que necesitaban los profes, pero a veces son las cosas del fútbol que uno trata de entender.

Balance personal y del equipo: Todos sabemos que el año no fue lo mejor, ni en lo colectivo, ni en lo individual, porque no se clasificó a lo que queríamos, en los torneos que estuvimos no pudimos estar en finales, pero yo creo que dimos lo máximo. Se trabajó de la mejor manera para poder conseguirlo, sabemos que esto es futbol y a veces pasan estas cosas.

(Vea también: Jugadores que saldrían de Independiente Santa Fe, luego de no clasificar a los 8)

Declaraciones de Hubert Bodhert luego de la derrota ante Nacional: Nosotros hablamos con el profe, todo quedó muy bien. Sabíamos que después de toda esa polémica que se había formado, si no ganábamos iban a echarle la culpa a ese suceso. Sabíamos que no podíamos dar esa ventaja y por eso al otro partido salimos y ganamos con Pereira 1-0 y ahí seguimos para adelante con la Copa, pero también los resultados con Águilas no fueron los mejores y la gente no tiene paciencia y esos resultados en un equipo grande no se pueden tener.

Futuro en la liga colombiana

Donde le gustaría jugar: Primero, Dios me dirá dónde y el equipo que lo esté buscando a uno ya nos mostrará cuál es la mejor opción. Hay que esperar. Siempre mis ganas van a ser en Medellín, el primero será ese siempre. Pero sabemos que esto es futbol y hay que esperar a ver qué sucede. Primero pasar esta etapa y ya miremos que se acabe el torneo, que se acabe todo a ver qué puede salir.

Impresiones de su salida: Queda el sinsabor de que no pude llegar a una final con el equipo o conseguir algo. La experiencia otra vez de conocer técnico nuevo, de ver todo lo que ha crecido el club, reencontrarse con el presidente que en su momento él me trajo también. Las vivencias, yo creo que aprendí mucho de los muchachos, de los veteranos que estaban con nosotros, entonces yo creo que fue bonito a pesar de que no se dieron las cosas, uno siempre sigue aprovechando y disfrutando, a pesar de que no se dieron los resultados.

Lee También

Espectador de las finales de fútbol

Pronóstico de los clasificados: El fútbol colombiano en finales es diferente, lo digo porque lo he vivido. Uno lleva un gran torneo y de pronto el primer partido se te enreda y comienza la ‘pensadera’. Vienen otros equipos con mejor fuerza y de pronto se les da todo. Es complicado porque acá se juegan dos torneos prácticamente.

Cuál es el equipo merecedor del título: Los que veo que están ahora en su mejor momento son Águilas, América y Medellín, que viene muy bien y tiene mucho recambio. Mi corazón es rojo.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.