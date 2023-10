“Estoy seguro de que va a cumplir su contrato y retirarse en Nacional, porque es una persona de palabra, seguro que va a hacerlo. Puede pasar cualquier cosa. Hoy tiene contrato y lo va a cumplir y después tiene la intención de retirarse en Atlético Nacional”, dijo hace algunos meses Nicolás Petropulos, representante de Franco Armani, arquero argentino que mantiene viva la ilusión de regresar al club con el que conquistó al Copa Libertadores 2016.

Esas declaraciones de su agente las ratificó previamente el propio portero en una entrevista que concedió en agosto de 2019. “Yo me comprometí el día que me hicieron la despedida en Nacional de poder terminar allá en la institución, pero eso no se sabe. El fútbol da muchas vueltas, pero ese es el pensamiento que tengo y la palabra vale mucho”.

Ahora que ya han pasado varios años desde su salida de Nacional, que está dentro de los 50 mejores clubes del mundo, a principios de 2018, la hinchada del cuadro antioqueño también revive la ilusión de volver a ver a uno de sus últimos ídolos defender la camiseta verdiblanca. Esto cobra sentido luego de la última publicación del medio argentino TyCSports, en el que aseguran que en River Plate están a la espera de una oferta del equipo colombiano, teniendo en cuenta que a Armani se le vence el contrato con la institución en diciembre de 2024.

“River estará expectante con los casos de Franco Armani, Paulo Díaz y Nicolás de la Cruz. El arquero tiene contrato hasta diciembre de 2024, pero existe la posibilidad de que vuelva a la carga Atlético Nacional de Colombia, equipo en el que el Pulpo dijo que quería retirarse”, informó el medio.

No obstante, parece complicada que se produzca una oferta por parte del equipo paisa, teniendo en cuenta que a mediados de 2024, podría comenzar a negociar directamente con el arquero para que se incorpore desde enero de 2025 en calidad de agente libre.

Armani, quien rompió récord personal en su carrera profesional con el último título de River Plate, en su primer paso por Atlético Nacional, disputó más de 200 partidos y ganó 13 títulos, siendo a su vez el jugador en toda la historia del club, junto a Alexis Henríquez, que más trofeos ha ganado. En su palmarés están 6 Ligas, 2 Copas locales, 2 Superligas, una Recopa Sudamericana y la Copa Libertadores 2016.

