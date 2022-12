La recordada tijera del atacante de la selección brasileña se quedó con el premio a la mejor anotación del Mundial Qatar 2022 gracias a las votaciones de los diferentes fanáticos alrededor del mundo.

Ese gol, que desde que fue convertido se perfilaba para estar dentro de los más lindos del certamen, fue convertido el pasado 24 de noviembre en el estadio Iconic de la isla-ciudad de Lusail, en lo que fue el debut de la ‘Canarinha’ en la cita mundialista.

En esa oportunidad, Richarlison, que ya había anotado el primer gol del juego, marcó su doblete al minuto 73 después de inventarse una volea desde el punto penal, en donde recibió el esférico de espalda al arco, lo elevó y se dio vuelta para definir en el aire.

Voted by you and only you:

🕊🇧🇷 @richarlison97's bicycle kick is one for the books and your 🥇 Hyundai Goal Of The Tournament! #HyundaiGOTT2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ZADZr56ds9

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 23, 2022