Alexandre Guimarães estuvo muy cerca de convertirse en el entrenador del Deportes Tolima y ocupar el cargo que dejó vacante el argentino Juan Cruz Real, quien estuvo al frente del club por cuatro meses. No obstante, las negociaciones con el brasileño se cayeron por un motivo que explicó César Camargo, presidente de la institución, en diálogo con El Alargue de Caracol Radio.

Según contó el directivo, se alcanzó un acuerdo con Guimarães respecto al salario, pero lo que imposibilitó que se vistiera de Vinotinto y Oro fue el alto cargo fiscal que tenia que pagar por su sueldo. “El club nunca lo afirmó oficialmente y era uno de los candidatos, pero lo que marcó la diferencia fue el tema impositivo, el tema fiscal en Colombia marco la diferencia, los impuestos en Colombia que tiene que pagar una persona de estos salarios, son muy altos. A las cifras llegamos, pero el problema fiscal hizo que desistiéramos de cualquier posibilidad con él”, explicó.

Finalmente, el entrenador escogido fue David González, quien salió en abril de Independiente Medellín, club con el que llegó a la final de la Liga Colombiana en el Clausura de 2022 y perdió ante Deportivo Pereira. Camargo, también explicó cómo se produjo ese proceso de selección y lo que pretenden con el joven técnico antioqueño.

“Es un proceso de selección que tuvimos que hacer muy rápido, pero no menos completo. Queríamos un técnico que pudiera estar en la raya, y hay varios técnicos que no podían estar por haber dirigido ya en el rentado. Queríamos un técnico que conociera el fútbol colombiano, un hombre ganador, que además el Deportes Tolima fuera importante para él y que no pensara en nada diferente sino en el proyecto del Deportes Tolima. Después de todas las entrevistas, el escogido fue el profe David”, comentó.

El punto clave para contratarlo: “La entrevista es muy importante, cuando hacemos las entrevistas y conocemos el presente y las intenciones del cuerpo técnico, nos damos cuenta de sus intenciones y la verdad el profe González hizo un buen paso por el Medellín, a nosotros nos eliminó y llegó a la final de la Copa. Tiene los conocimientos y si tiene una nómina competitiva, va a ser triunfador con nosotros. Hicimos indagaciones con otros directivos, con otros jugadores que estuvieron bajo el mando de él y nos decidimos por él”.

Tenía el respaldo del club: “En el momento de la salida de Juan Cruz, como él lo menciono, contaba con todo el apoyo del equipo, seguíamos convencidos en ese proceso y él tomo la decisión y la respetamos, pero estábamos apostando a un tema de mediano y largo plazo, no un tema del siguiente partido”.

Salida imprevista: “Me tomó por sorpresa, porque las relaciones con Juan Cruz eran inmejorables. Le agradezco el trabajo que hizo, el club ha crecido muchísimo en los últimos meses. En ese momento él no había perdido partidos de local, no estábamos tan lejos de estar entre los ocho, entonces, desde mi concepto, el profe se nos apresuró un poco y había campo para mejorar. Pero no quiero llorar sobre la leche derramada”.