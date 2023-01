El mencionado medio inglés presentó un listado de los mejores jugadores en la historia del balompié. En el ‘top’ 10 resaltan nombres destacados, aunque la novedad fue dejar a Pelé por fuera de los 3 mejores.

Lionel Messi, Diego Maradona y Cristiano Ronaldo encabezan el listado publicado por ese medio inglés. Pelé recién aparece en el cuarto lugar y atrás de lo que sería el podio histórico del deporte más popular a nivel mundial.

Maradona y Pelé siempre mantuvieron buena relación:

DOS LEYENDAS JUNTAS "El sueño mío es poder hacer un par de cabezazos con usted" Maradona y Pelé pic.twitter.com/NbEu3wV8Fn — Andre Marín (@andremarinpuig) December 24, 2022

Sobre el recién fallecido Pelé, ese medio inglés destaca lo hecho con la Selección Brasil, pero minimiza lo hecho con Santos en una liga semiprofesional como la brasileña y con cientos de goles hechos en amistosos y estaduales de poca relevancia.

(Vea también: La hija que Pelé nunca quiso reconocer: ella murió, hace 16 años, esperando su visita).

Entre tanto, los ingleses (rivales históricos de los argentinos), se quitan el sombrero ante Maradona y destacan cómo tomó a un equipo de media tabla (Napoli) y lo llevó a la cima de Italia y Europa.

Lee También

“¿Marcar el gol del siglo en el camino a la gloria de la Copa del Mundo en 1986? Los mortales simplemente no deberían poder hacer eso”, destaca la revista, acerca del que según la propia Fifa es el mejor gol en la historia de los mundiales.

En cuanto a Messi, el primero en la lista de ese medio, solo hay palabras de admiración para una leyenda que se inmortalizó con lo logrado en el Mundial Qatar 2022.

“Los expertos, fanáticos y escritores intentarán expresar su grandeza con palabras y metáforas. Todos fallarán, al igual que el artículo que está leyendo ahora“, agrega el texto de Four Four Two.

La consagración de Messi en Qatar 2022, el recuerdo de Maradona a 2 años de su muerte y el reciente fallecimiento de Pelé han renovado un debate que seguirá por años acerca de quién fue el mejor de la historia.