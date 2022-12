El brasileño Pelé, considerado por muchos el mejor futbolista de todos los tiempos, murió este jueves 29 de diciembre, debido a las complicaciones del cáncer que padecía.

El astro del fútbol falleció rodeado por varios de sus hijos y nietos, que pasaron con él la Navidad en el hospital Israelita Albert Einstein, de Sao Paulo, donde estaba ingresado desde el pasado 29 de noviembre.

(Vea también: Hija de Pelé se despidió de su padre con conmovedora fotografía: “Todo es gracias a ti”)

“Todo lo que somos es gracias a ti. Te amamos infinitamente. Descansa en paz”, afirmó su hija Kely Nascimento en Instagram, acompañando una fotografía con las manos entrelazadas de los hijos del ‘rey’ del fútbol, que este jueves cumplió un mes hospitalizado.

La partida física del futbolista ha ocasionado varias interrogantes con respecto a su vida privada y carrera deportiva, y estas son algunas de ellas:

Nombre de Pelé

El nombre verdadero de Pelé era Edson Arantes do Nascimento.

Qué edad tenía Pelé

El exfutbolista, también apodado como ‘O Rei’, nació el 23 de octubre de 1940, por lo que tenía 82 años.

Cuántos hijos tiene Pelé

Con su primera esposa tuvo cuatro hijos: Kelly, Cristina, Edinho y Jennifer. En su segundo matrimonio nacieron los mellizos Josua y Celeste. Además, tuvo otras dos hijas fuera de sus matrimonios.

A principios de los años 90, Sandra Regina Machado, hija de Anísia Machado, fue a los tribunales para defender que era hija de Pelé, lo que quedó demostrado por el ADN. Sandra falleció en 2006 por un cáncer.

También tuvo a Flavia Christina Kurtz, hija de la periodista Lenita Kurtz.

Cuántas esposas tuvo Pelé

Pelé se casó tres veces, primero con Rosemeri Cholbi, matrimonio que duró de 1966 a 1978. Luego, contrajo nupcias, en 1994, con Assiria Seixas Lemos, 17 años menor que él, y la relación duró 14 años. Por último, se casó con Marcia Cibele Aoki, en 2016.

Quién es la esposa de Pelé

La última esposa de Pelé y ahora viuda es Marcia Cibele Aoki, una empresaria brasilera de origen japonés, 25 años menor que él. Conozca su historia completa aquí.

De qué murió Pelé

De acuerdo a un comunicado de prensa emitido por el hospital Israelita Albert Einstein, Pelé falleció a consecuencia de una falla multiorgánica, “resultado de la progresión del cáncer de colon asociado con su condición médica previa”.

Lee También

En qué equipos jugó Pelé

El delantero hizo prácticamente toda su carrera con el Santos, club del litoral de Sao Paulo con el que ganó 48 títulos, entre ellos dos Copas Libertadores, antes de emigrar al Cosmos de Nueva York, una breve etapa en el final de su carrera en la que intentó popularizar el fútbol en aquel país.

Cuántos goles hizo Pelé

El eterno ’10’ marcó 1.283 goles a lo largo de su carrera profesional, lo que le ha valido un premio Guinness, incluyendo 757 tantos en partidos oficiales, los únicos reconocidos por la FIFA.

Cuántos Mundiales jugó Pelé

Pelé ganó tres mundiales de fútbol, los de 1958, 1962 y 1970.

Cuántos balones de oro tenía Pelé

Pelé no tiene ningún Balón de Oro. No por falta de calidad futbolística, sino porque en su tiempo no participaban en el galardón futbolistas no europeos ni europeos de ligas no europeas.