Lo hizo en Caracol Radio (minuto 16:52), donde aseguró que si fuera por Álvaro González, miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Colombia de Fútbol (FCF), el más opcionado sería el técnico Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, quien no disgusta entre otros dirigentes, pero lo descartarían porque sienten que la afición no le perdona haber estado involucrado en un hecho de violencia contra la mujer.

Luego de eso, César Augusto Londoño añadió en la emisora que el más deseado por los integrantes del Comité sigue siendo Reinaldo Rueda, quien actualmente tiene un contrato con la Selección de Chile, que suma los mismo puntos que Colombia en las Eliminatorias al Mundial Qatar 2022.

“Le puedo anticipar que este Comité Ejecutivo de la Federación va a insistir en Reinaldo Rueda. […] Su situación es delicada: en una reunión, hace 10 días lo ratificaron [en Chile], pero no está muy asegurada su continuidad. Hay tiempo todavía. Ellos [la Federación] tendrían que nombrarlo antes del próximo partido, en marzo, y podrían hacer un proceso de convencimiento para que renuncie a Chile y acepte a Colombia”, dijo Londoño.

Esa versión coincide con lo expresado hace días por Javier Hernández, que señaló que Reinaldo Rueda tiene “una hinchada impresionante en la Federación”.

¿Quién reemplazará a Queiroz en la Selección Colombia?

Han sonado varios técnicos extranjeros y nacionales, pero de entrada César Augusto Londoño descartó a los internacionales, incluido José Néstor Pékerman, pues textualmente dijo en el medio:

“A Pékerman descártelo; no vuelve”.

Esa versión del periodista deportivo contrasta con la que habían dado sus colegas Tito Puccetti y Jorge Bermúdez en noviembre, cuando aseveraron que Pékerman sí quería volver a la Selección Colombia, pero el primero agregó que el técnico argentino no conversaría con la FCF sino hasta que Queiroz dejara el cargo.

Estos son los técnicos nacionales que más suenan para reemplazar a Queiroz, según afirmó en Caracol César Augusto Londoño, quien dijo que prefiere un director nacional, porque uno extranjero es muy caro (la Federación no tendría la plata para sostenerlo) y no contaría con tiempo para armar un buen plan con la Tricolor. “Solo contaría con tres días antes de cada juego, sería simplemente un seleccionador que les diga: ‘Hagan lo que saben’, porque no habría tiempo de trabajar o tratar de instaurar en la Selección Colombia una idea”, dijo.

Jorge Luis Pinto (renunció en el 2020 a la Selección de Emiratos Árabes).

(renunció en el 2020 a la Selección de Emiratos Árabes). Juan Caros Osorio (salió recientemente de Atlético Nacional).

(salió recientemente de Atlético Nacional). Luis Fernando Suárez (no dirige un equipo actualmente).

(no dirige un equipo actualmente). Reinaldo Rueda (actual técnico de Chile) .

(actual técnico de Chile) Alberto Gamero (actual técnico de Millonarios) .

(actual técnico de Millonarios) Hérnán Darío ‘Bolillo’ Gómez (no dirige un equipo en la actualidad).

¿Qué dijo Ramón Jesurún sobre el nuevo técnico de la Selección Colombia?

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol indicó, en una entrevista con Noticias Caracol (emitida en la señal en vivo del informativo de mediodía del 2 de diciembre), que espera que el nuevo técnico de la Selección Colombia “sea colombiano”.

Pese a esa inclinación, no descartó que llegue un seleccionador extranjero, pero no sería Pékerman, pues cabe mencionar que, en días pasados, Jesurún señaló que era mentira que lo hubieran buscado.