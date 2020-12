green

En su reciente programa de radio en la emisora Antena 2, Carlos Antonio Vélez continuó de descargo contra los que para él son los responsables de lo que sucedió en las goleadas contra Uruguay y Ecuador que generaron la salida de Carlos Queiroz de la Selección Colombia.

El analista centró su atención en los futbolistas del combinado nacional, a quienes responsabilizó de los hechos por los que el portugués fue despedido. “Los partidos que vamos a tener en marzo los van a jugar a muerte porque ya cumplieron con lo que tenían que hacer, que era sacar a este (Queiroz), ya lo sacaron. Esos partidos los van a jugar a muerte, por lo menos van a ser responsables y ahí vamos a ver que esto que hicieron fue de muy mala clase, deshonroso”, declaró Vélez mientras discutía el tema con sus compañeros de programa.

Después, en su editorial conocido como ‘Palabras mayores’, el comentarista fue más allá y consideró que los directivos del balompié nacional deberían investigar a fondo lo acontecido durante las últimas semanas.

“La Federación no le puede sacar el cuerpo a una investigación seria que tiene que hacer, de qué fue lo que pasó en estos últimos dos partidos. A mí no me vengan con el cuento chimbo de que deportivamente nos metieron nueve goles y que listo, fueron dos malos partidos, y que el técnico se va y quedó solucionado todo. No, sean serios, fue una deshonra. Hubo motín a bordo y eso hay que investigarlo”, añadió Vélez.

Sin embargo, el analista no solo se refirió a los futbolistas, sino que también les dedicó unas palabras contundentes a dos personas que trabajan con la Selección. “Tendrían que presentar su dimisión Yepes, como director deportivo, y Reyes (asistente técnico de Queiroz y a cargo de la Selección Sub-20). Ambos tendrían que presentar renuncias irrevocables, por aquello de la dignidad. Ya la Federación está enterada de los quehaceres de los dos personajes en mención”, concluyó el periodista.

Vélez también informó que a Queiroz le dieron menos dinero del pactado en su cláusula de rescisión , tal cual lo dijo este miércoles el presidente de la FCF, Ramón Jesurún.

Candidatos para dirigir la Selección Colombia

Por último Vélez aseguró que la mayoría de integrantes del comité ejecutivo de la FCF coincide en que los principales candidatos para reemplazar a Queiroz deben ser colombianos, en gran parte porque no hay mucho dinero para buscar a un europeo.

A continuación, el editorial del comentarista este miércoles en su programa de radio: