Pocos lo sabían pero Fredy Guarín está en pareja desde hace varios meses. Su compañera sentimental es Pauleth Pastrana, una médica veterinaria que en sus redes sociales demuestra su pasión por los caballos.

La joven decidió hablar públicamente luego de que el volante de Millonarios fuera detenido por la Policía a raíz de la riña familiar que protagonizó este jueves. Poco antes lo había hecho Sara Uribe, la expareja del mediocampista y la madre de su hijo Jacobo. Pastrana optó por dirigirse a aquellas personas que por estas horas están criticando fuertemente a su novio e hizo referencia a que es mejor no emitir juicios sobre alguien cuando no se conoce lo que dicha persona está sufriendo.

“No hables de lo que no viste, ni condenes lo que tú no has sentido. Cada uno sabe el dolor que carga, el peso que lleva, la dificultad que pasa y las luchas que enfrenta. Todos tenemos nuestra propia historia de vida, que no corresponde ser juzgada por quien no la vivió”, expresó la novia del futbolista. Su texto estuvo acompañado por una foto de ella tomando la mano de él, quien se encontraba acostada en una cama, aunque no se sabe si es de la clínica en la que este permanece hospitalizado.

Ella decidió concluir su mensaje con una expresión de total apoyo para su pareja. “Juntos, compañero”, finalizó la mujer.

Millonarios emitió un comunicado indicando que respalda al jugador y que le brindará ayuda profesional, mientras que sus compañeros en el club bogotano también lo apoyaron y algunos criticaron que la gente esté opinando de la vida de Guarín sin saber los problemas personales que está atravesando. Lo propio hizo el ‘Tino’ Asprilla, quien pidió a la gente que no crucifique al jugador.

Las autoridades invitaron a la familia del volante a que interpusieran la denuncia contra él para iniciar entonces el proceso penal que le recaería por la violenta situación que se presentó en la casa de sus padres.

Mensaje de la novia de Fredy Guarín luego de su detención

A continuación, la publicación que hizo Pauleth Pastrana y algunas fotos que ella ha compartido últimamente en su Instagram:

