Jhon Bodmer, director técnico de Atlético Nacional, reconoció que el comportamiento de su equipo en la derrota 2-1 en el clásico ante el Medellín no fue bueno en el primer tiempo; sin embargo, elogió lo hecho en la segunda parte, aun con un hombre menos tras la expulsión de Dorlan Pabón.

“Un primer tiempo para el olvido”

“Es que el balance general es ese. Un primer tiempo para el olvido, darle mérito al rival que en el primer tiempo hizo cosas muy buenas. Después la expulsión de Dorlan (Pabón) indiscutiblemente también nos condiciona, nos hicieron valer ese de hombre de más que tenían. Vuelvo y repito, un primer tiempo para el olvido y un segundo tiempo donde tengo que valorar el esfuerzo de los muchachos hasta que jugamos con uno menos. Tuvimos paciencia, tuvimos inteligencia y generamos cuatro opciones de gol claras en el segundo tiempo. Creo yo que hubiéramos podido convertir antes y haber puesto el partido un poco más apretado”.

Son más las cosas buenas

“No me puedo enfocar solamente en los primeros 45 minutos, hay muchas otras cosas que hemos desarrollado y en la balanza, hay mucho más de cosas buenas que hemos hecho, que los 45 minutos que hemos hecho, regulares o malos. No puedo enfocar mis esfuerzos en 45 minutos hoy y creer que con eso se acabó para nosotros algo, hay muchas cosas buenas que hemos desarrollado, incluido el segundo tiempo hoy, con un hombre menos, alcanzamos a neutralizar a Medellín y yo me tengo que enfocar en lo bueno y lo positivo, que es mucho más. Todavía quedan 12 puntos en juego y vamos a ir por los 12 puntos”.

¿En qué falló en el primer tiempo?

“Nos faltó competir mucho más a nivel general, pero no podría hablar qué sucedió posicionalmente. En el segundo tiempo, con un hombre menos, ya comenzamos a emparejar el partido, a competir”.

¿Le pareció justa la expulsión de Pabón?

“Mi trabajo no es referirme a la actuación del árbitro, la verdad, ya lo dejo a consideración de él y ya hablaré con Dorlan a ver qué pudo haber sucedido”.

Responsabilidad por poner a los jóvenes

“Tengo una plantilla corta en este momento y lo planifiqué de esa manera, y tengo que asumirlo yo, la responsabilidad no es de los jugadores, es algo que tengo que asumir. Lo hago porque creo en esos jugadores, creo en lo que ellos desarrollan en el día a día y mi admiración para ellos, no es fácil venir y responder en un clásico, Millonarios, Medellín, ahora viene América, pero son las circunstancias que estamos viviendo y todos tenemos que aprender. Voy a hablar puntualmente de Licona, contra Millonarios entró en un momento muy difícil del partido, creo que de seis duelos ganó cinco, el otro que no ganó lo respaldaron. Queda para el aprendizaje de todos, claro que duela y cuesta, se me va a venir el mundo encima porque estamos peleando finales, con la posibilidad de doble título. Hoy fue así, yo asumo”.

