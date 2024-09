Este jueves 5 de septiembre falleció la maratonista ugandesa Rebecca Cheptegei, luego de permanecer cuatro días internada en un centro médico después de que su compañero sentimental, presuntamente, la rociara con gasolina y le prendiera fuego.

La atleta de 33 años, que había participado en la maratón de los Juegos Olímpicos de París el pasado agosto (terminó 44), murió por la gravedad de sus heridas, según explicaron los médicos que intentaron salvarle la vida.

“Sus heridas cubrían la mayor parte de su cuerpo. Esto condujo a un fallo de varios órganos. Hicimos lo mejor que pudimos, pero no lo logramos. Dada su edad y sus quemaduras en más del 80 %, las esperanzas de recuperación eran escasas”, aseguró Kimani Mbugua, el médico a cargo de la unidad de cuidados intensivos del Moi Teaching and Referral Hospital, en la ciudad de Eldoret, en Kenia.

Femicide.

Rest in Peace Rebecca Cheptegei. We are so so sorry 💔 pic.twitter.com/J0BbPYYWdS

— Lillz (@LillzTIL) September 5, 2024