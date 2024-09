Este viernes 6 de septiembre, la Selección Colombia vuelve a las canchas para enfrentar a la Selección Perú en la fecha 7 de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El equipo de Néstor Lorenzo ya está completo entrenando en Barranquilla para viajar este jueves a Lima y así preparar un compromiso que es muy importante para seguir escalando en la tabla de posiciones, pues Colombia es tercero, mientras que Perú es último con apenas dos unidades.

Por eso mismo una delegación de periodistas colombianos viajó a la capital peruana a cubrir este compromiso, esperando entrar a los entrenamientos y a las ruedas de prensa del combinado inca, pero las cosas no han salido bien.

Qué les paso a los periodistas colombianos en Perú

Según dio a conocer el periodista Jaime Dinas, quien es reconocido por acompañar a la Selección Colombia por todo el mundo, el trato de la Federación Peruana de Fútbol con los periodistas colombianos ha sido lamentable y hasta se han presentado problemas porque no los dejan hacer su labor.

De hecho, los comunicadores iban a entrar al entrenamiento del equipo de Jorge Fossati, técnico de Perú, este martes 3 de septiembre, pero en el estadio Nacional de Perú les cerraron la puerta y no les permitieron ingresar a tomar imágenes.

“La prensa colombiana ha vivido algo inaudito, algo que nunca me había sucedido en los múltiples desplazamientos que he realizado por el mundo entero. El departamento de comunicaciones de la Federación Peruana de Fútbol ha determinado que la prensa colombiana no tiene acceso a los entrenamientos de la Selección de Perú“, contó el periodista.

Y agregó: “Si el equipo de Fossati pretende ganar los partidos no dejando ingresar a la prensa extranjera, que lo haga para que salga de la última posición, de la cola en la que está. Una vergüenza, una pena con el periodismo”.

INAUDITO E INCONCEBIBLE lo que nos aconteció a 9 Periodistas Colombianos, a quienes Marco Cabrera (Jefe de Prensa) de La @TuFPF solo permitió el ingreso a toma de imágenes de la prensa local, DISCRIMINANDO a la prensa de Colombia, en un acto Xenófobico debe pronunciarse @CONMEBOL pic.twitter.com/v8oClOvFZt — Jaime Dinas (@JaimeDinas) September 3, 2024

De hecho, Dinas compartió el cronograma de la Selección de Perú para este compromiso y en ningún lado dice que la prensa internacional no puede asistir, por lo que la molestia es aún mayor entre los periodistas que viajaron a cubrir este compromiso.

Cómo va Perú en las Eliminatorias

Lo cierto es que el momento que vive Perú es crítico, ya que en las Eliminatorias marcha en la última posición con apenas dos puntos conseguidos en seis partidos jugados y en la Copa América cayó en primera ronda, así que una derrota con Colombia dejaría al entrenador uruguayo en la cuerda floja.

