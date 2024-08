En la noche de este miércoles 28 de agosto, Atlético Bucaramanga avanzó a los octavos de final de la Copa Colombia, luego de superar a Independiente Santa Fe por 3-1 (4-2 en el marcador global).

Este fue el mejor partido de Bucaramanga del semestre, pues después de quedar campeón venía con varios problemas y pocos resultados positivos, pero anoche dejó todo eso atrás para dejar en el camino a uno de los favoritos al título, el equipo de Pablo Peirano.

Sin embargo, más allá de la emoción de la victoria y el gran nivel, el técnico Rafael Dudamel estaba algo molesto en la rueda de prensa, al punto de que le respondió no muy amablemente a un periodista que le preguntó por un jugador en particular.

En la rueda de prensa, el periodista Andrés Álvarez se salió del desarrollo del partido para preguntarle acerca del defensor Carlos Henao, quien no fue convocado porque, supuestamente, tenía una lesión importante.

No obstante, Dudamel, contundente y molesto, contestó que esos son puros chismes y que a él le gusta solamente hablar de fútbol.

“Quiero saber el por qué de tu pregunta. ¿Romaña, Cuesta, Santiago y Mena jugaron mal? Entonces como el jugador no está en el equipo inicilalista o no está convocado ya significa que tengo problemas con él“, dijo Dudamel.

Y agregó: “A mí me gustan las noticias y me gusta hablar de fútbol, lo que no me gustan son los chismes. Henao no está por una decisión técnica. El jugador no está lesionado, está habilitado. Repito, no me gustan los chismes y si a ustedes les gusta los chismes, monten una peluquería”.