Fabián Sambueza, figura de Atlético Bucaramanga, expresó su frustración en la rueda de prensa tras la derrota 0-1 frente a Independiente Santa Fe en la fecha 4 de la Liga BetPlay.

El volante argentino criticó la actuación del árbitro Carlos Betancur, enfatizando la falta de coherencia en las decisiones arbitrales.

“A veces uno se enoja, siempre tratamos de soportar, es un juego de hombres, estamos acostumbrados a las patadas y uno habla con los árbitros y el tema pasa porque sean más coherentes con las decisiones, porque para unos unas faltas sí y otras no. Mi molestia era porque unas faltas no las sancionaba a nuestro favor y otras que eran iguales para Santa Fe sí las cobraba”, inició Sambueza.

El argentino también destacó las desigualdades que enfrentan equipos como Bucaramanga en comparación con clubes más grandes: “Le dije que la estrella la ganamos con esfuerzo y sacrificio, que nadie nos regaló nada; sabemos que si la gana Bucaramanga no es lo mismo que si la gana Nacional y Millonarios, por el tema televisivo, porque hay muchas cosas atrás del fútbol, muchos negocios, normal, esa era mi molestia y al final me amonestó porque seguramente no era el tono”.

Finalmente, Sambueza habló de la necesidad de lealtad en el juego por parte de los jugadores: “Sería mejor si nosotros como jugadores somos más leales con el juego y no nos tiramos tanto al piso, porque se jugó poco y no puede pasar, el juego se hace muy cortado y después salimos a los torneos internacionales y no nos pitan nada”.

