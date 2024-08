Por: Gol Caracol

En un partido complicado para ambos equipos, el actual campeón del Fútbol Colombiano, Atlético Bucaramanga, terminó cayendo 0-1 en condición de local contra Santa Fe, en lo que fue el reencuentro de los más recientes finalistas de la Liga BetPlay. Tras el partido, Rafael Dudamel analizó el encuentro y habló de la particular situación que vivió con el árbitro Carlos Betancur.

“Entendemos que ganar ayer ya no es suficiente, necesitamos una mayor exigencia. Estamos en un proceso de reconstrucción para mejorar, y no es sencillo. Perder en casa me produce mucha molestia, pero entiendo que hemos jugado solo cuatro partidos y nos han hecho goles que nos han costado seis puntos, muchos de ellos de pelota parada. Esto lo discutiré internamente con los jugadores”, recalcó en primera instancia.

“Sabíamos que sería un partido muy disputado y cortado. El semestre pasado todo salía perfecto, tanto en lo futbolístico como en las decisiones arbitrales, y ganábamos. Ahora, el juego no nos favorece de la misma manera, pero debemos asumir nuestras responsabilidades sin señalar externamente y mejorando nuestra actitud. Así, podremos competir nuevamente sin dejar escapar ningún detalle”, añadió a su explicación Dudamel.

Tras ello, habló del desempeño del cuerpo arbitral, además de detallar lo sucedido con Carlos Betancur, árbitro del encuentro, con quien al final del partido terminó intercambiando palabras de dura manera, finalizando en la amonestación del estratega.

¿Por qué Dudamel recibió sanción en el partido Bucaramanga vs Santa Fe?

” Respecto a las ternas arbitrales, no soy quién para juzgar porque ellos no juzgan mi trabajo. Lo que conversé con el árbitro es algo muy del partido, puntos de vista compartidos con respeto y buena comunicación. Aunque a veces salgo molesto, entiendo que los árbitros, como yo, pueden cometer errores. Normalmente tengo buena comunicación con ellos porque respeto su trabajo, y las conversaciones que tengo con ellos quedan en el campo”, fue lo que relató el director técnico del Bucaramanga.

