No todo es fútbol en la vida de James Rodríguez, quien, así como lo ha manifestado en ocasiones anteriores, también le guarda un espacio especial en su vida a Dios, es religioso y le dedica un tiempo especial a la oración.

Pero eso no es de ahora, sino de mucho tiempo atrás. Es más, así como lo reveló ‘Defensa Central’ en el año 2017, el ‘10’ fue quien inculcó esta práctica en su expareja, Daniela Ospina, así como también a su hija Salomé.

“De momento Salomé nos hace caso en lo que le decimos. Supongo que cuando crezca ella tomará sus propias decisiones en ese sentido, pero nosotros pensamos que Dios está por encima de todo y nada es posible sin él. Es la fuerza que recibimos cada día. Sin Dios, nada se puede”, dijo Daniela en una entrevista, revelando la vocación de James David con la religión.

¿De qué religión es James Rodríguez?

Revelado por la misma expareja del cucuteño, James no es católico. Por el contrario, es cristiano y, en compañía de un pastor, llevan tiempo realizando reuniones con las que se entregan a Dios.

“La cultura en Colombia hace que en general seamos muy religiosos, pero James me ha inculcado aún más el amor por la religión a través de la vía cristiana. Él es muy devoto y entregado. Suele venir a vernos un pastor desde Portugal, con el que oramos en casa”, dijo Daniela Ospina.

¿Quién es el pastor de James Rodríguez?

Años después de su separación, James se confesó y, en charla con ‘Semana’, reveló que todavía se mantiene en contacto con un pastor, que conoció en Portugal, cuando jugaba en el Porto FC.

“Yo oro a diario. Soy cristiano, tengo un pastor hace 12 años, de Portugal, y me veo cada mes con él, oramos y leemos la Biblia. Yo tengo un amigo en España que no cree en Dios, es ateo, y lo respeto totalmente. No me puedo meter en las creencias de alguien”, dijo de manera contundente James Rodríguez, sin revelar el nombre específico del hombre que lo acompaña en su oración.

