La Selección Colombia alista su duelo contra Perú este viernes 8 de septiembre, pero la prensa de ese país ya se juega su propio partido y le tiró algunas pullas a los ídolos de la ‘Tricolor’.

‘Bombardero’, columnista de Trome, se mostró optimista sobre un triunfo contra los colombianos a pesar del mal momento de ese seleccionado, por lo que tiró una afirmación sobre lo disputado que puede ser el duelo.

“La actualidad solo la cambian los que están en la cancha”, indicó, antes de plantear cómo es que Perú tiene que neutralizar en su casa a los dos jugadores que más marcan la diferencia en el equipo nacional: Luis Díaz y James Rodríguez.

Los señalamientos sobre el guajiro recayeron por su actuación en el duelo contra Argentina por la definición de la Copa América, para lo que dejó una especie de indicación sobre cómo pararlo.

“Me tomé el tiempo de revisar la final de la última Copa América. Y la verídica que Luis Díaz no destacó. ¿Y saben por qué? Lo molieron a patadas con balón. Y hasta al más guapo le duele el golpe, siente la taba y mira de reojo quién viene por atrás. Necesitamos que corran sin parar, que no se perdone ningún esfuerzo ni corrida. Que todos acaben desfondados”, aseguró.

El análisis sobre el volante que ahora milita con Rayo Vallecano no solo fue menos generoso sino que subestimó lo hecho por el cucuteño para ser premiado como el MVP del certamen en Estados Unidos.

“James Rodríguez es previsible. Hace jugar a los ‘cafeteros’ y la tarea es que no le llegue la pelota. Ahora no es Messi, Neymar ni otro diferencial. Incluso, no mereció ser el mejor del torneo sudamericano en Estados Unidos. El domingo 14 de julio en el Hard Rock de Miami vendieron sus camisetas con su apellido, porque solo su fantasma rondó el verde”, señaló.