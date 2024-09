Por: Gol Caracol

Jefferson Lerma no está descartado en la Selección Colombia para los partidos contra Perú, en Lima, y frente a Argentina, en Barranquilla, para lo que serán los duelos de la séptima y octava jornada de las Eliminatorias Sudamericanas. El volante vallecaucano no estuvo frente al Chelsea con su equipo, el Palace, y eso causó alarma en la ‘tricolor’.

Pese a que en las últimas horas fue citado Juan Camilo Portilla, de las filas de Talleres de Córdoba, el propio técnico de la ‘amarilla, Néstor Lorenzo, en charla exclusiva con Juan Pablo Hernández, de Gol Caracol, desde Barranquilla, despejó todas las dudas sobre Lerma Solís que es fijo en el mediocampo.

¿Qué dijo Néstor Lorenzo sobre Jefferson Lerma?

Así las cosas, el DT argentino al servicio de la Selección Colombia sostuvo lo siguiente: “Son jugadores del proceso, de pronto Lerma estuvo más veces y, Portilla estuvo menos, pero son jugadores que ya conocemos y ellos nos conocen. Y no hay ni ausencia de nadie, Lerma pretendemos que venga, está evolucionando bien y no hay motivo por el cual no debiera venir. Estamos viendo la forma de que se sume al plantel y evaluarlo aquí”.

Las palabras de Néstor Lorenzo indican que Lerma Solís es esperado en las próximas horas en la concentración de la Selección Colombia, en Barranquilla, donde ya han llegado algunas de las figuras como es el caso de James Rodríguez, Johan Mojica, Luis Sinisterra, Daniel Muñoz y Santiago Arias.

