Millonarios continúa estructurando su proyecto a largo plazo, prueba de ello fue la renovación del técnico Alberto Gamero, principal responsables de los éxitos recientes y quien seguirá al frente del equipo por tres años más, al menos hasta diciembre del 2026.

Pero Gamero no es el único, antes del entrenador samario, el defensa Andrés Llinás había extendido su vinculo con el club, también por tres años más. “Siento que si me quedo acá toda la vida, no tendría problema”, comentó el jugador sobre su renovación a Caracol Radio hace algunos días.

(Vea también: Millonarios y Santa Fe perderían piezas clave para últimas fechas por culpa de Selección)

Millonarios tendría lista otra renovación más, así lo aseguró el director de El Pulso del Fútbol, César Augusto Londoño, quien informó a través de su cuenta de Twitter que el portero Álvaro Montero ya había extendido también su vinculo con el club.

“A la firma de renovación de Alberto Gamero de Millonarios hasta el 2026, siguió la renovación del arquero Álvaro Montero, que también permanecerá por varios años más con la institución azul”, publicó César Augusto, quien aseguró que su renovación sería también por tres años más.

A la firma de renovación de Alberto Gamero de Millonarios hasta el 2026, siguió la renovación del arquero Alvaro Montero, que también permanecerá por varios años más con la institución azul.@MillosFCoficial — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) September 27, 2023

Millonarios no se rinde con el caso Juan Pablo Vargas, ambas partes se encuentra dialogando y esperan que el defensa costarricense pueda continuar en el club para el próximo año. Su contrato finaliza en diciembre.

(Lea también: Daniel Cataño contó qué pasó con su dedo y si se perdería partidos con Millonarios)

Entretanto, se busca extender también el contrato de Larry Vásquez, quien al igual que Vargas finaliza su vinculo en los próximos meses. El volante anotó el penalti definitivo en la final de Liga BetPlay ante Atlético Nacional. Vásquez es otro de los hombres de confianza de Alberto Gamero.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.