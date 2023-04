Los desmanes protagonizados en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, entre miembros de la barra ‘Los del sur’ y efectivos de la Policía Nacional, en la antesala del juego que debía disputarse el pasado domingo entre Atlético Nacional y América de Cali, dejaría a un tercer equipo perjudicado.

El escenario, que sufrió afectaciones en su tribuna sur, en daños que ascenderían a los $ 1.000 millones, impidió que fuera prestado al ‘verde’ paisa, de cara al duelo de este jueves (7:00 p. m.) ante Melgar de Perú, por la segunda fecha del Grupo H de la Copa Libertadores, el cual se jugará en Barranquilla.

Pero también sería negado por parte de la Alcaldía al otro elenco de la ciudad, que nada tiene que ver en las disputas internas entre barras y directiva del cuadro ‘verdolaga’: Independiente Medellín, que también actúa como local en el ‘Coloso de la 74’ y el próximo 29 de abril debería recibir a su clásico rival.

El fútbol se vive en paz⚽🤍

Rechazamos los actos violentos ocurridos el día de ayer en el Atanasio Girardot previos al partido Atlético Nacional – América de Cali. ❎Ningún escenario #INDERMedellín es espacio para la intolerancia o la agresión. pic.twitter.com/vMmugB2vza — INDER Medellín (@INDERMEDELLIN) April 17, 2023

El duelo, inicialmente pactado para ese día a las 8:30 p. m., por la fecha 17 de la Liga BetPlay 1 2023, ahora está en duda; debido a que el Atanasio no se encontraría en condiciones mínimas para abrir. Además de lo sucedido en sur, se habrían producido otra clase de daños que no permitirían este cotejo.

Mientras la póliza que cubre este tipo de incidentes no sea ejecutada y no se empiecen a reparar estas falencias, no se podrá disponer del escenario, según confirmó el alcalde encargado de Medellín, Óscar Hurtado, quien lamentó que la violencia aleje del fútbol de los escenarios deportivos.

Entre los daños. está la avería de las mangueras de bomberos, además de lectores de boletería digital, silleteria en este sector del estadio y las cámaras de seguridad. Actos de vandalismo que dejaron 89 personas heridas, en su gran mayoría personal de la Policía Nacional, que intentó repeler el ataque.

Pero no solo el fútbol se vería perjudicado: también la música, con el concierto que había el próximo sábado 22 de abril, en el que deberían estar artistas como Arcángel, De La Ghetto, Justin Quiles, Lenny Tavárez, Kapla & Miky, Fainal y Shaky, y Brokix. Y que tampoco se podría efectuar.

Por el momento, el club antioqueño, que está en suelo uruguayo para el partido de este miércoles (5:00 p. m.) ante Nacional de Uruguay, por la segunda fecha del Grupo B de la Copa Libertadores, no se pronuncia sobre este tema; que perjudicaría sus finanzas, pues tiene más de 20.000 abonados.