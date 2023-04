A pesar de que Mauricio Navarro, presidente de Atlético Nacional, destapó las exigencias por parte de la barra de ‘Los del sur’, las autoridades locales sorprendieron con señalamientos en contra del club.

(Vea también: Atlético Nacional ya tiene casa para recibir a Melgar por la Copa Libertadores)

Lo cierto es que el tira y afloje entre ambos, que desembocó en un fuerte ataque de parte del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, llevó a los cuestionamientos por parte de comentaristas de ESPN.

“Parece una pelea de niños de colegio”, afirmó Julián Capera en el programa ESPN Fútbol Show, al cuestionar en particular la frase “no me conoce”, como parte de advertencias como no autorizar el uso del estadio Atanasio Girardot en la capital antioqueña para el equipo verde.