Durante las últimas horas circuló el rumor de que el actual técnico del Sporting de Lisboa, de Portugal, picaba en punta para convertirse en el próximo técnico del Liverpool, que se quedará sin Jurgen Kloop a final de temporada.

De hecho, se mencionó que sería una buena opción para el conjunto inglés, ya que se reencontraría con jugadores como Darwin Núñez y Luis Díaz, a quienes enfrentó cuando ellos jugaban en Portugal para el Benfica y el Porto, respectivamente.

Sin embargo, este jueves 11 de abril el entrenador portugués se pronunció al respecto y bajó de la nube a quienes lo ven dirigiendo al Liverpool a partir de mitad de año.

“No me reuní con el Liverpool para ninguna entrevista y no hay acuerdo, no es cierto”, dijo Rúben Amorim en rueda de prensa, que fue citada por el periodista Fabrizio Romano.

🚨🇵🇹 Rúben Amorim: “I did NOT meet Liverpool for any interview and there’s no agreement, it’s not true”.

“I’m Sporting manager, I want to win here and I didn’t meet any club. Nothing has been agreed”.

“Stop with this story. This is the last time I speak about my future”. pic.twitter.com/b1Y324HBOC

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 11, 2024