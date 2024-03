Xabi Alonso anunció este viernes en una rueda de prensa que seguirá como entrenador del Bayer Leverkusen, poniendo fin a los rumores sobre su posible fichaje por varios grandes clubes como el Liverpool o el Bayern Múnich.

“Quise utilizar el parón internacional para pensar un poco mejor. La semana pasada tuve una reunión con Simon (Rolfes, director deportivo) y Fernando (Carlo, presidente) para decirles que mi decisión es continuar siendo el entrenador del Bayer Leverkusen”, señaló el técnico español del líder de la Bundesliga, en la víspera de recibir al Hoffenheim en la 27ª jornada.

Al contrario de lo que suele hacer, el exjugador de 42 años habló inglés en su declaración introductoria, cuando normalmente completa las conferencias de prensa en alemán, con un ligero acento español.

Alonso, que finalizó su carrera de jugador en el Bayern Múnich entre 2014 y 2017, dirige al Leverkusen desde octubre de 2022, su primera gran experiencia en un banquillo tras haber pasado por las inferiores del Real Madrid (2018/19) y el filial de la Real Sociedad (2019/22).

En Liverpool es recordado por su etapa como jugador, donde jugó 5 años, llegó a ser capitán y levantó la Uefa Champions League de 2005. La salida de Jürgen Klopp del banquillo Red, y la similitud en el estilo de ambos entrenadores, perfilaban a Xabi como muy probable sucesor en el banquillo de Anfield.

“Por el momento creo es el buen sitio para mí para continuar desarrollándome como entrenador. Todavía soy un joven entrenador y creo que es el sitio correcto”, explicó el antiguo centrocampista, que firmó un contrato hasta 2024, renovado luego a 2026.

Su renovación no impidió que los rumores crecieran sobre su posible destino. Según los medios se postulaban el Real Madrid, el Liverpool y el Bayern, los tres grandes clubes en los que jugó entre 2004 y 2017.

Peleando por tres títulos

“Hay que analizar todas las posibilidades e intento tomar las buenas decisiones, hacerlo de una forma natural. Podemos hacer una gran temporada y estamos luchando para ello”, recordó.

El anuncio de este viernes permitirá al club de la periferia de Colonia abordar con serenidad los dos últimos meses de la temporada más importante de su historia, con un título de la Bundesliga que tiene al alcance de la mano.

A nueve jornadas del final de la temporada, el Leverkusen tiene diez puntos de ventaja sobre el Bayern Múnich, campeón de la Bundesliga desde 2013.

Invicto esta temporada en 38 partidos, contando todas las competiciones, el Leverkusen también opta a la Copa de Alemania -disputará las semifinales contra el Fortuna Düsseldorf- y a la Liga Europa -cuartos de final contra el West Ham-.

Fundado en 1904 por la empresa química Bayer, el club solo ha levantado dos títulos en 120 años de existencia: La Copa de la UEFA -antecesora de la Liga Europa- en 1988 y la Copa de Alemania en 1993.

Esta temporada aspira a añadir tres líneas a su pobre palmarés tras un recorrido en el que abundan las segundas plazas (en la Bundesliga en 1997, 1999, 2000, 2002 y 2011, en la Copa; 2002, 2009 y 2020, e incluso en la Liga de Campeones, en 2002), lo que le ha valido los sobrenombres de Neverkusen o Vizekusen (segundón).

