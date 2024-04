Este domingo se disputó uno de los duelos cruciales para definir la presente temporada de Premier League.

Se trató del Manchester United vs. Liverpool que se llevó a cabo en Old Trafford y en el que el colombiano Luis Díaz marcó un golazo de tijera luego de recuperar el balón cabeceado por Darwin Núñez.

Este fue el gol de Luis Díaz:

Justamente, luego del gol de Díaz, los hinchas del Liverpool presentes en la cancha del Manchester United entonaron una canción para el guajiro.

“ Luis Díaz , he’s from Barrancas [La Guajira] and he plays for Liverpool (Luis Díaz, es de Barrancas [La Guajira] y juega en el Liverpool)”, dice la canción de los hinchas ‘Reds’.

Esta es la canción de los hinchas del Liverpool:

La canción en Anfield para Luchito Díaz: “Luis Díaz, he is from Barrancas (La Guajira) and he plays for Liverpool”. pic.twitter.com/IxKZGsXuRa

— Goles en Directo (@golesendir_) April 7, 2024