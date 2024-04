Liverpool cedió un empate 2-2 frente a su rival histórico, el Manchester United, este domingo en la jornada número 32, en Old Trafford, por lo que cede la primera plaza de la Premier League al Arsenal, cuando ya quedan siete partidos para que finalice el campeonato.

Los ‘reds’ quedan segundos, con los mismos puntos (71) que el Arsenal, pero con una peor diferencia de goles. El vigente triple campeón, Manchester City (70), cierra el podio con uno menos en una apretada lucha por el título.

Con un ambiente espectacular, Liverpool se puso por delante a los 23 minutos con un remate de volea, tras un rechace en un tiro de esquina. El encargado de abrir el marcador fue el colombiano Luis Díaz, quien sorprendió a la espalda de todos los defensas y, de media chilena, infló las redes.

“Es increíble marcar mi primer gol en Old Trafford y en un partido tan especial, pero no ganamos los tres puntos y es lo esencial, así que estoy decepcionado, para ser honesto”, dijo Mainoo, ya internacional con Inglaterra.

En la recta final, el egipcio Mohamed Salah salvó un punto de penalti (84) para el equipo dirigido por Jurgen Klopp, que se volcó al ataque sin acierto en sus múltiples disparos (28 por 9 del United).

Have so much respect for Díaz, came from nothing in the worst conditions & made it to the top through his work ethic

96th minute and he’s still giving it 110%, chasing after everything

pic.twitter.com/RNVS5n9rao

— – (@Hmz290) April 7, 2024