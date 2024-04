El presente de Luis Díaz con el Liverpool y con la Selección Colombia, lo ha puesto como uno de los mejores jugadores del fútbol mundial. Su gran desempeño en la Premier League ha llamado la atención de los equipos más grandes de Europa.

Varios son los equipos que han preguntado por los servicios del colombiano, sin embargo el cuadro inglés no se había mostrado interesado en escuchar propuestas por su figura. No obstante, esta situación ya habría cambiado pues desde la directiva ya le habrían puesto precio al jugador nacido en ‘Barracas’.

Según la información del portal británico Telegraph, ‘Lucho’ , que ya sabría cual es el nuevo técnico del Liverpool, aún no habría acordado la extensión de su contrato y aunque es hasta 2027, esto no garantiza que cumpla su contrato pues hay clubes interesados en pagar la clausula de recesión.

El medio inglés también aseguró que ‘Los Reds’ estarían dispuestos a escuchar propuestas por un monto superior a los 75 millones de euros. Dicha noticia también fue confirmada por los medios partidarios del equipo de Anfield.

