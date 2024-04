Por: Gol Caracol

No hay duda de que Luis Díaz se ha convertido en uno de los extremos más destacados del mundo del fútbol. El colombiano es bien reconocido por varios de los mejores del deporte y ha consolidado un nombre importante tanto en el Liverpool, como en la Selección Colombia.

Bajo este contexto, el guajiro fue elogiado de gran manera por su compatriota James Rodríguez, con quien ha compartido en varias ocasiones con la ‘tricolor’ haciendo estragos juntos, como el recordado segundo gol contra Brasil, en el que el cucuteño manda el centro para el de Barrancas, La Guajira, el cual finalizó en el 2-1 y tres importantes puntos, además de la histórica victoria.

Pues bien, el volante que ahora destaca en Sao Paulo, tuvo bonitas palabras hacia Luis Díaz, además de confesar algunos retos y objetivos que buscarán alcanzar juntos, como por ejemplo y el más próximo, la Copa América.

“La Copa América es nuestro sueño, hay que hacer las cosas bien y que todos estemos finitos, como estamos ahora”, dijo el zurdo en charla en su canal de ‘Twitch’, mientras su equipo, Atlético Parceros, jugaba la fecha 9 de la Kings League Américas.

Además de ello, el capitán de la Selección Colombia dejó clara su opinión respecto a Díaz, pues aseguró que, ahora mismo, es el mejor extremo del mundo.

“Le hizo gol al Manchester United hace poco y para mí es el mejor extremo del mundo ahora mismo y ojalá que gane la Premier League y todo lo que tenga para llegue con confianza a la Copa América”, fueron las palabras de Rodríguez Rubio para referirse al jugador del Liverpool.

James Rodríguez y un presagio de su retiro

El volante cucuteño, actualmente en el Sao Paulo de Brasil, ha llamado la atención con su talento y habilidades en el campo, a pesar de no disfrutar de la regularidad deseada en su equipo. Su zurda mágica y precisos pases lo destacan cada vez que tiene la oportunidad de jugar.

Recientemente, Rodríguez Rubio sorprendió con unas declaraciones durante una transmisión en ‘Twitch’ mientras observaba un partido de su equipo, el FC Atlético Parceros, en la Kings League Américas. Pues bien, el zurdo fue claro y aseguró que le quedan unos tres años más de carrera. “La idea es jugar el Mundial de Estados Unidos y pensar bien. Me quiero retirar en una competición grande y en un buen equipo. Aprovécheme y véanme en estos tres añitos que quedan porque quizás sean los últimos. No sé todavía, estoy pensándolo bien muchachos”, aseguró.

“Yo me quiero retirar bien. No quiero que el fútbol me deje, yo quiero dejarlo, no que el fútbol me deje a mí, así que quiero terminar en un buen momento. Si me siento bien física y mentalmente para jugar un año más o dos, lo voy a hacer, pero todavía no sé. En tres años pueden pasar muchas cosas”, terminó por agregar.

