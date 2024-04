Por: Gol Caracol

El debut de James Rodríguez en Copa Libertadores con Sao Paulo, el pasado jueves, ha generado un sinfín de reacciones y opiniones divididas sobre lo que fue la actuación del colombiano. Unos lo respaldan y otros lo critican.

Disputando un total de 65 minutos, el cucuteño logró ser incisivo, participativo y peligroso en algunos tramos del encuentro contra Talleres, que finalizó con un 2-1 final a favor de los argentinos, por el duelo correspondiente a la primera jornada del grupo B, en el torneo continental.

“El debut del Sao Paulo en la Libertadores fue muy malo. Tuvimos dos equipos en el campo. Uno con James que perdió 2-0 y el otro sin James que logró un mejor resultado. Un equipo jugó con un jugador menos mientras James estaba en el campo, mientras que en el otro participaron al menos los 11 jugadores, por lo que obtuvo un mejor resultado. James fue seleccionado porque la directiva así lo quiere, al menos Muricy quiere que él sea seleccionado primero. Carpini respondió, tú decides de quién es la responsabilidad”, fueron las duras palabras en contra del ‘cafetero’, por parte del periodista brasileño Vitor Birner.

No obstante, de otro frente, al colombiano le llegaron mensajes en respaldo por parte de un reconocido exfutbolista brasileño. Esto, en la transmisión en vivo de un programa deportivo. “James Rodríguez no hizo un partido impresionante, pero hay que dejarlo jugar. El equipo en general no rindió, fue un desastre”, dijo Denilson.

