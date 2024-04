No hay duda de que James Rodríguez es uno de los jugadores históricos de Colombia, no solo por la carrera futbolística que ha tenido a sus 32 años de edad, sino también por sus grandes actuaciones con la selección nacional.

A 10 años de anotar uno de los goles que probablemente más han gritado los colombianos, la Fifa recordó y conmemoró un récord que hasta el día de hoy solo tiene el nacido en Cúcuta el 12 de julio de 1991.

(Vea también: La calidad de James con la Selección sorprende: tuvo un 91 % de efectividad con sus pases contra Rumania)

Por medio de sus redes sociales, el ente máximo del fútbol afirmó que el mítico gol de James Rodríguez en el Mundial de Brasil 2014 contra Uruguay, en el histórico estadio Maracaná, ha sido la única anotación de una cita mundialista que se ha ganado el premio Puskas, de un total de 10 nominaciones diferentes a lo largo de la historia de este reconocimiento.

“10 goles de la #FIFAWorldCup han sido nominados al Premio Puskas de la FIFA, pero solo uno ha ganado… Hacer una reverencia a James Rodríguez”, escribieron en la publicación.

10 #FIFAWorldCup goals have been nominated for the FIFA Puskas Award but only one has won… 🏆

🇨🇴🚀 Take a bow, @JamesdRodriguez!

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) April 1, 2024