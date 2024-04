Aparte de sus responsabilidades como futbolista, el ’10 de la Selección Colombia’ aprovecha parte de su tiempo libre para ver los partidos del equipo del que es presidente en la Kings League Santander, torneo creado por el exjugador español Gerard Piqué.

El cucuteño está al frente de la dirigencia del club Atlético Parceros junto al ‘streamer’ colombiano ‘Pelicanger’, con quien suele ver los partidos en vivo.

Esto ocurrió este domingo 31 de marzo, cuando se conectaron por medio de una transmisión online para analizar y reaccionar al juego de su equipo ante Peluche Caligari, uno de los equipos favoritos al título.

El choque fue bastante apretado de inicio a fin y ambos equipos sacaron sus mejores cartas para poder conseguir el triunfo. De hecho, se fueron a la definición desde el punto de penal y allí se presentó una jugada en la que todo el equipo de Parceros pidió mano afuera del área por parte del arquero.

Acá, la jugada en acción:

El juez revisó la jugada en el VAR y determinó que el balón había pegado primero en la cadera, por lo que no debía repetirse el cobro.

Esto desató la ira de James Rodríguez, quien una vez terminado el partido mostró su inconformidad con el arbitraje y explotó durante la transmisión que estaba haciendo.

“Si quieren que ganen ellos ya está, y que el equipo nuestro no juegue más… Si me quieren sacar, sáquenme, no pasa nada, sigo con mi vida y nada más. Si los árbitros quieren ayudar a los favoritos de la liga que no se note tanto… eso era mano afuera”, señaló muy molesto el volante de Sao Paulo.