Dos años después de que Luis Díaz firmara como jugador del Liverpool de Inglaterra, el guajiro ha sido digno representante de nuestro país en la Premier League, una de las ligas más importantes y competitivas a nivel mundial.

Su trayectoria en el equipo inglés ha dejado muy buenos resultados; después de 89 partidos jugados, ha perdido solo 9 y en la actual temporada, de 32 juegos, ha ganado 24 y empatado 8. En cuanto a goles, vestido de rojo, el colombiano va por los 24 tantos.

El pasado domingo, cuando visitaron al Manchester United, Díaz dijo “presente” con un golazo al minuto 23; Darwin Núñez envió el balón al centro y ‘Lucho’ fue el encargado de guardarla en la red del rival.

La barra de los fanáticos en honor a Luis Díaz

Tras su golazo y la linda historia de amor que ha escrito el guajiro con los ‘Reds’, la hinchada decidió demostrar su amor y agradecimiento a través de un cántico exclusivo para él.

“Luis Diaz, he’s from Barrancas, and he plays for Liverpool”, que traduce “Luis Díaz, es de Barrancas y juega en el Liverpool”.

“Luis Diaz, he’s from Barrancas, and he plays for Liverpool…” 🎵🇨🇴 pic.twitter.com/B5pDchE3IG — Liverpool FC (@LFC) April 8, 2024

