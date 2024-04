Luis Díaz es el hombre del momento en Liverpool, ya que es la ficha más importante de Jurgen Klopp en ataque, teniendo en cuenta que Mohamed Salah no ha recuperado su nivel después de la lesión que tuvo y Darwin Núñez tiene muchos altibajos.

Es así que los hinchas del equipo ‘red’ han hecho público el cariño que le tienen a ‘Lucho’ con cánticos que “erizan la piel”, pues muestra de ello fue la canción que corearon el pasado fin de semana durante el clásico contra Manchester United.

(Vea también: David Ospina, que juega con Cristiano Ronaldo, recibió noticia que ilusiona en Colombia)

Y es que el guajiro fue una de las figuras de Liverpool en Old Trafford al anotar el 1-o parcial (2-2 fue el resultado final) con una espectacular tijera, que provocó la euforia de os fanáticos.

“Luis Díaz, he’s from Barrancas [La Guajira] and he plays for Liverpool (Luis Díaz, es de Barrancas [La Guajira] y juega en el Liverpool)”, dice la canción.