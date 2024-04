Se trata del estratega portugués Rúben Amorim, quien, según Sky Sports, sería el entrenador del Liverpool para la temporada 2024-2025.

De hecho, el medio británico aseguró que el actual estratega del Sporting Lisboa llegó a un acuerdo verbal con el conjunto de Merseyside, por lo que su arribo al banquillo ‘red’ sería casi que un hecho.

(Vea también: Juan Fernando Quintero viajó de urgencia a Colombia por temas personales y pidió ayuda)

Morim, de 39 años, es considerado como uno de los entrenadores de moda en Europa, pues en su corta trayectoria ha logrado cuatro títulos: dos Copas de la Liga, una Liga de Portugal y una Supercopa de Portugal.

Cabe recordar que el equipo en el que figura Luis Díaz está en la búsqueda de un nuevo técnico, luego de que Jurgen Klopp confirmara su salida de la institución a final de temporada, argumentando razones personales.

Hace unos días, Rúben Amorim se refirió a su futuro como entrenador y señaló que si bien está concentrado en ganar más títulos con Sporting Lisboa, no descarta dar un paso gigante al final de la temporada.

“No puedo garantizar que continúe en el Sporting. Di mi palabra y no puedo volver atrás. Si no ganamos títulos no me quedaré en el Sporting. Tenemos que ganar cada vez más”, dijo.

Lee También

Si bien en Inglaterra dan por hecho la información filtrada por Sky Sports, en Portugal aseguran que los contactos entre Liverpool y Amorim no se han dado y, por ende, el técnico continuaría en el Lisboa.

❗️It is completely false that Rúben Amorim was interviewed or had any direct contact with @LFC . The Portuguese is focused on winning titles at @SportingCP . All negotiations go through his agent. To date, there is NO agreement on the terms of the contract. Negotiations proceed. pic.twitter.com/USzJdB2YjC

— Pedro Sepúlveda (@pedromsepulveda) April 9, 2024